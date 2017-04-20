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"В семье не без урода". Укравший 270 тысяч долларов из здания МВД - сотрудник милиции

21.04.2017 09:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Человек, который похитил из сейфа здания ГУБОПиК МВД почти 270 тысяч долларов, является сотрудником правоохранительных органов, рассказал TUT.BY министр внутренних дел Игорь Шуневич.


Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. Фото: пресс-служба МВД

«Идет следствие. Расследованием занимется Следственный комитет. Похищенные из сейфа деньги были конфискованы у человека, проходящего подозреваемым по одному из уголовных дел», — рассказал министр.

«В семье не без урода», — ответил он вопрос журналистов, явялется ли подозреваемый в краже сотрудником правоохранительных органов.

Напомним, на рождественские праздники из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК), были похищены почти 270 тысяч долларов. Об этом стало известно из постановления Шевченковского районного суда Киева, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

Как следует из документа, подозреваемый гражданин около 9 часов утра 8 января 2017 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, тайно похитил из сейфа в кабинете № 107 административного здания по адресу: город Минск, улица Революционная, дом 3, денежные средства в размере 269 150 долларов. Днем того же дня он пересек госграницу Беларуси и выехал в Украину, где встречался с гражданкой Украины. Утром 9 января злоумышленник выехал с территории Украины в Румынию, следует из материалов суда.

 
Теги: Минск
 
 
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