В Беларуси будет одна дежурная служба, которая обеспечивает безопасность и общественный порядок в стране, а курировать ее будет МВД. Об этом TUT.BY рассказал министр внутренних дел Игорь Шуневич.

«Схематично, и это оптимальная схема, система общественной безопасности будет выглядеть так: есть центр, в нем сосредоточены все дежурные службы органов, обеспечивающих общественную безопасность и т.д. Там находится дежурная служба МВД, дежурная служба МЧС, скорая помощь, погранвойска, комитет госбезопасности и другие ведомства», — рассказал министр.

По словам главы МВД, уже существует глобальная система видеомониторинга общественной безопасности — видеокамеры, сеть передачи данных.

«Все это стекается в один центр, операторы регистрируют различные правонарушения, происшествия и так далее, и передают в соответствующую службу информацию для реагирования. Эта система применяется во многих странах, это экономия сил и средств, а эффективность и скорость реагирования увеличивается в разы», — считает Шуневич.

Он также отметил, это будет одна дежурная служба, которая обеспечивает безопасность и общественный порядок в стране. Курировать ее будет МВД.

Отвечая на вопрос о сроках ввода, министр сказала, что «сложно сказать, когда она будет введена». «Но я думаю, что на разработку и реализацию потребуется от двух до трех лет», — сказал он.

Министр рассказал, что сегодня более 7 тысяч объектов оснащены видеокамерами: «Нам нужно будет их в одну сеть зациклить, оснастить новыми видеокамерами те объекты, которые положено».

С введением системы, считает министр, необходимость в дополнительных сотрудниках отпадет.

Напомним, в марте на совещании у президента было принято решение о создании Республиканской системы мониторинга общественной безопасности.