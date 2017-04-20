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Лукашенко призвал белорусское общество к консолидации

21.04.2017 10:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости консолидации всех слоев общества.

В послании к парламенту и народу глава государства заметил, что сейчас происходит фактически передел сил влияния в мире, идут политические процессы, которые вызывают тревогу.

"Мы не можем и не должны изолировать себя от окружающего мира. Поэтому хотим мы того или нет, но вынуждены держать двери открытыми, да и не в характере белорусов отгораживаться от всего мира. Сотрудничество и созидание — путь нашего народа.

Мы не дали втянуть себя в конфликт и сохранили добрые отношения со всеми соседями", — сказал президент.

Он подчеркнул, что как глава государства гарантирует, что такая политика будет сохранена и далее.

"Главное сейчас — консолидация всей нации на построение сильного и процветающего государства", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
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