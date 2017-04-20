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Лукашенко призвал белорусское общество к консолидации
21.04.2017 10:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о необходимости консолидации всех слоев общества.
В послании к парламенту и народу глава государства заметил, что сейчас происходит фактически передел сил влияния в мире, идут политические процессы, которые вызывают тревогу.
"Мы не можем и не должны изолировать себя от окружающего мира. Поэтому хотим мы того или нет, но вынуждены держать двери открытыми, да и не в характере белорусов отгораживаться от всего мира. Сотрудничество и созидание — путь нашего народа.
Мы не дали втянуть себя в конфликт и сохранили добрые отношения со всеми соседями", — сказал президент.
Он подчеркнул, что как глава государства гарантирует, что такая политика будет сохранена и далее.
"Главное сейчас — консолидация всей нации на построение сильного и процветающего государства", — сказал президент.
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Беларусь как экспортоориентированная страна не может оставаться в стороне от общемировых процессов, но не позволит втянуть себя в конфликты.
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