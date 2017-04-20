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Городской парк Бобруйска откроет сезон 1 мая

21.04.2017 10:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Городской парк в Бобруйске откроется 1 мая. Сезон начнется с концертов, конкурсов, ярмарки.


Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск»

Праздничная программа в парке начнется в 12.00 и продлится до 16.00. Кроме выступлений бобруйских артистов, в парке пройдут выставки-продажи, будет работать общепит.

В этот же день начнут работать и карусели. Они остались прежними, как и цены на билеты. Самый дешевый из аттракционов — тир, один выстрел в котором стоит 15 копеек. Самые дорогие билеты — для взрослых: максимум 2 рубля. Детские билеты стоят 1,2−1,5 рубля в зависимости от аттракциона, рассказали TUT.BY в администрации парка.

 
 
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Карусели и цены на них остались прежними.

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