Городской парк в Бобруйске откроется 1 мая. Сезон начнется с концертов, конкурсов, ярмарки.



Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск»

Праздничная программа в парке начнется в 12.00 и продлится до 16.00. Кроме выступлений бобруйских артистов, в парке пройдут выставки-продажи, будет работать общепит.

В этот же день начнут работать и карусели. Они остались прежними, как и цены на билеты. Самый дешевый из аттракционов — тир, один выстрел в котором стоит 15 копеек. Самые дорогие билеты — для взрослых: максимум 2 рубля. Детские билеты стоят 1,2−1,5 рубля в зависимости от аттракциона, рассказали TUT.BY в администрации парка.