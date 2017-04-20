﻿ Редких для Беларуси мандаринку и канадскую казарку заметили в Гродненской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Редких для Беларуси мандаринку и канадскую казарку заметили в Гродненской области

21.04.2017 10:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Необычную утку яркой окраски на Немане в черте Гродно заметили рыбаки. Когда специалисты посмотрели фотографии, сомнений не осталось: это самец редкой для Беларуси утки-мандаринки, сообщает БЕЛТА.


«Как рассказали рыбаки, утка хоть и дикая, но утром и вечером прилетает на одно и то же место, где любители рыбалки подкармливают птиц. Живет она в Гродно уже несколько недель», — отметил заместитель председателя Гродненского областного отделения «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Дмитрий Винчевский.

Скорее всего, птица оказалась в городе случайно. Ее основное место обитания — Дальний Восток и Китай, хотя она также замечена в Польше и Прибалтике.

«Для Беларуси это редкий и чужой вид. За время наблюдения за птицами встречи с мандаринками в стране фиксировались не более десяти раз. В Гродненской области, к слову, это уже второй факт: в прошлом году мандаринка длительное время жила на пруду в Лиде», — рассказал Дмитрий Винчевский.

Это не единственный случай встречи с редкими птицами в регионе. На болоте Грайна в Берестовицком районе заметили канадскую казарку — это также вид-интродуцент для Берестовицы. Родина этой птицы — Аляска и Север Канады.

А год назад на одном из водоемов в Берестовицком районе поселился самец крупной морской птицы — гаги обыкновенной. Весенняя миграция птиц продолжится до начала июля. Поэтому, уверены орнитологи, неожиданные встречи возможны и в будущем, нужно лишь внимательно смотреть.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За время наблюдения за птицами встречи с мандаринками в стране фиксировались не более десяти раз. В Гродненской области, к слову, это уже второй факт: в прошлом году...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко призвал белорусское общество к консолидации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика