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Редких для Беларуси мандаринку и канадскую казарку заметили в Гродненской области
21.04.2017 10:31 — Новости Общества | Tut.by
Необычную утку яркой окраски на Немане в черте Гродно заметили рыбаки. Когда специалисты посмотрели фотографии, сомнений не осталось: это самец редкой для Беларуси утки-мандаринки,
«Как рассказали рыбаки, утка хоть и дикая, но утром и вечером прилетает на одно и то же место, где любители рыбалки подкармливают птиц. Живет она в Гродно уже несколько недель», — отметил заместитель председателя Гродненского областного отделения «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Дмитрий Винчевский.
Скорее всего,
«Для Беларуси это редкий и чужой вид. За время наблюдения за птицами встречи с мандаринками в стране фиксировались не более десяти раз. В Гродненской области, к слову, это уже второй факт: в прошлом году мандаринка длительное время жила
Это не единственный случай встречи с редкими птицами в регионе. На болоте Грайна в Берестовицком районе заметили канадскую казарку — это также вид-интродуцент для Берестовицы. Родина этой птицы — Аляска и Север Канады.
А год назад на одном из водоемов в Берестовицком районе поселился самец крупной морской птицы — гаги обыкновенной. Весенняя миграция птиц продолжится до начала июля. Поэтому, уверены орнитологи, неожиданные встречи возможны и в будущем, нужно лишь внимательно смотреть.
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За время наблюдения за птицами встречи с мандаринками в стране фиксировались не более десяти раз. В Гродненской области, к слову, это уже второй факт: в прошлом году...
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