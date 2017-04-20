Необычную утку яркой окраски на Немане в черте Гродно заметили рыбаки. Когда специалисты посмотрели фотографии, сомнений не осталось: это самец редкой для Беларуси утки-мандаринки, сообщает БЕЛТА.





«Как рассказали рыбаки, утка хоть и дикая, но утром и вечером прилетает на одно и то же место, где любители рыбалки подкармливают птиц. Живет она в Гродно уже несколько недель», — отметил заместитель председателя Гродненского областного отделения «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Дмитрий Винчевский.

Скорее всего, птица оказалась в городе случайно . Ее основное место обитания — Дальний Восток и Китай, хотя она также замечена в Польше и Прибалтике.

«Для Беларуси это редкий и чужой вид. За время наблюдения за птицами встречи с мандаринками в стране фиксировались не более десяти раз. В Гродненской области, к слову, это уже второй факт: в прошлом году мандаринка длительное время жила на пруду в Лиде », — рассказал Дмитрий Винчевский.

Это не единственный случай встречи с редкими птицами в регионе. На болоте Грайна в Берестовицком районе заметили канадскую казарку — это также вид-интродуцент для Берестовицы. Родина этой птицы — Аляска и Север Канады.

А год назад на одном из водоемов в Берестовицком районе поселился самец крупной морской птицы — гаги обыкновенной. Весенняя миграция птиц продолжится до начала июля. Поэтому, уверены орнитологи, неожиданные встречи возможны и в будущем, нужно лишь внимательно смотреть.