Судебный процесс над фигурантом громкого дела проходил в закрытом режиме в 2016 году, поэтому доступа к материалам уголовного дела у журналистов нет. Известно лишь, что экс-руководитель благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслав Давыдович не согласился ни с одной статьей обвинения, а их было пять. Минский городской суд признал его виновным , приговорил к пяти годам лишения свободы. Сегодня Давыдович обжаловал приговор в Верховном суде, однако приговор оставили без изменений.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

21 апреля в закрытом режиме Верховный суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Вячеслава Давыдовича. Самого обвиняемого в суд не привезли. Журналистов пустили лишь на оглашение результативной части. На заседание в Верховный суд не пришел ни один потерпевший.

— Это мы не согласились с приговором и обратились в Верховный суд. Ни прокурор, ни потерпевшие приговор Минского городского суда не обжаловали, — прокомментировала TUT.BY адвокат Давыдовича Екатерина Шакун накануне заседания. — Сегодня мы будем добиваться полного оправдания или хотя бы снижения ответственности. Он полностью отрицает свою вину.

— Раньше вы говорили, что Давыдовича обвиняли по 8−10 эпизодам, связанными с насильственными действиями в отношении мальчиков.

— По приговору эпизодов стало меньше, по каким-то Давыдовича оправдали. Дети к нему действительно приезжали, он этого не отрицает, но ничего противозаконного не было, — уточнила адвокат.

Сейчас осужденный отбывает наказание в исправительной колонии № 3 Витьба, накануне его этапировали в Минск.

Напомним, в декабре 2016 года Минский городской суд приговорил экс-руководитель благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» Вячеслав Давыдович к пяти годам колонии в условиях общего режима. Однако с учетом того, что он уже отбывает наказание по другому уголовному делу, сидеть за решеткой Давыдовичу осталось 1 год 4 месяца. Многие этот приговор посчитали слишком мягким. А вот сам фигурант уголовного дела — нет, поэтому обратился в Верховный суд.

Однако Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам оставила приговор без изменений.

В начале 2014 года появилась информация о том, что Вячеслав Давыдович якобы совратил сотни мальчиков из детских домов. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а потом закрыл из-за отсутствия доказательств. В 2015 году дело возобновили и оно дошло до суда.

На тот момент экс-руководитель благотворительной организации «В помощь детям-сиротам» отбывал наказание по ч. 2 ст. 233 УК «Предпринимательская деятельность без регистрации с получением дохода в особо крупном размере» и был приговорен к лишению свободы на 4 года в колонии общего режима.

Дело по педофилии слушалось в закрытом режиме. Давыдовичу предъявили обвинения сразу по пяти статьям Уголовного кодекса: ч.2 и ч.3 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего), ст. 168 УК (иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), ч.2 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность), ч.2 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями), ч.2 ст. 427 УК (служебный подлог). Однако во время рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель предъявил новое обвинение — в совершении преступлений, предусмотренных только ст. 168 УК, ч.2 ст. 233 УК.

Вячеслав Давыдович не согласился ни с одним пунктом обвинения.

Приговор Давыдовичу бурно обсуждался в интернет, в своем официальном сообщении от 29 декабря 2016 года Верховный суд пояснял:

— Суд не вправе выйти за пределы предъявленного обвинения, не может изменить квалификацию преступления и применить статью УК, предусматривающую более строгое наказание. Нельзя применить статью с более суровым видом наказания, с большей минимальной или максимальной санкцией, а также предусматривающую дополнительное наказание или связанную с более строгим режимом отбывания наказания.