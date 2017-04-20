МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что в стране необходимо выработать новую концепцию декрета №3, главной целью документа должно стать приобщение к труду всех, кто не хочет работать.

Обращаясь с посланием к парламенту и народу, президент отметил, что дискуссии о декрете №3 в обществе не утихают.

"Не угасают вопросы о декрете №3. 350 тысяч человек — что с ними будем делать. Если вы предложите другую инициативу, как заставить их работать, я отступлю. Но 350 тысяч — клеймо некуда ставить, они создают проблемы правоохранительной системе", — сказал президент.

По его словам, в реальности в стране лиц, которые не участвуют в финансировании госрасходов, гораздо больше — 500 тысяч. "Это мы уже 150 тысяч освободили под разными предлогами. Но вы же понимаете, что это за люди. Они ни копейки не заплатят, они выйдут на улицу, а еще подсунут деньги другим, чтобы тоже на улицы шли", — сказал президент.

По словам Лукашенко, власти должны делать выводы из того, что произошло. "Да, мы на местах плохо реализовали, но и мы несем за это ответственность. Что будем делать дальше? Я хотел бы услышать ответ от парламентариев. Как мы будем действовать? Опять прописать, что вот не работаешь, ты должен какую-то сумму внести? Нужна новая концепция — заставить всех работать", — продолжил глава государства.

"И мы имеем этот опыт, это опыт советских времен. Я видел, как этим занимались. Может быть, не те это методы, а может и те. Вот и вся философия декрета", — сказал президент.

Декрет "о тунеядстве" был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. В марте текущего года глава государства распорядился на 2017 год не взимать сбор в рамках декрета и поручил доработать списки тех, кто должен его платить.