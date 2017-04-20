Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности страны быть площадкой для создания нового мироустройства. Об этом он рассказал в послании белорусскому народу и парламенту, передает пресс-служба главы республики.

«Если в этом будет необходимость, Минск готов в любой момент стать местом диалога, направленного на определение нового порядка мироустройства», - сказал Лукашенко.

По его словам, происходящие в мире события и появляющиеся угрозы еще раз доказывают важность белорусской инициативы по налаживанию контактов Востока и Запада. Если же такой диалог не будет налажен, то мир, по мнению президента Беларуси, постепенно придет к новому блоковому состоянию.