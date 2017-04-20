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Лукашенко: Вопросы нового мироустройства могут решаться в Минске

21.04.2017 10:57 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности страны быть площадкой для создания нового мироустройства. Об этом он рассказал в послании белорусскому народу и парламенту, передает пресс-служба главы республики.

«Если в этом будет необходимость, Минск готов в любой момент стать местом диалога, направленного на определение нового порядка мироустройства», - сказал Лукашенко.

По его словам, происходящие в мире события и появляющиеся угрозы еще раз доказывают важность белорусской инициативы по налаживанию контактов Востока и Запада. Если же такой диалог не будет налажен, то мир, по мнению президента Беларуси, постепенно придет к новому блоковому состоянию.

Мировой эксклюзив
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси оценил мировые угрозы и заявил о готовности Беларуси стать площадкой для переговоров.

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