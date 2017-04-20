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Лукашенко - безработным: не работа должна идти к людям, а наоборот

21.04.2017 11:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Задача государства сделать все, чтобы граждане, которые неконкурентоспособны на рынке труда, были социально защищены, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко - безработным: не работа должна идти к людям, а наоборот
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Их же 350 примерно тысяч. Для них предусмотрено бронирование рабочих мест в различных организациях, приобретенное направление на обучение. Важно, чтобы они были социально защищены, но человек сам стремился трудоустроиться", — подчеркнул глава государства в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Он заметил, что поставил задачу руководителям на местах до 1 мая текущего года трудоустроить всех, и подчеркнул, что это лично проконтролирует.

"Наша задача помочь до 1 мая текущего года предоставить возможность трудоустроиться всем, кто в этом нуждается. Будете лично передо мной за это отчитываться", — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что не работа должна идти к людям, а люди идти за работой. Так принято во всем мире, заметил Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государство поставил задачу руководителям трудоустроить до 1 мая всех нуждающихся и заметил, что это лично проконтролирует.

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