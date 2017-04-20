МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в республике надо повысить престиж государственной службы, но и ответственность госслужащих должна стать более строгой.



© Sputnik Григорий Сысоев Лукашенко: госслужащих сократят, оставшимся предпишут работать лучше

Обращаясь в пятницу с посланием к парламенту и белорусскому народу, глава государства отметил, что в республике уже начат процесс оптимизации штата государственных служащих. В стране создана отлаженная вертикаль власти. При этом Лукашенко обратил внимание, что работа госслужащих — тяжелая, а стимулов не так уж и много.

"И вот под это затеяна мной оптимизация. Государственная служба должна быть равна военной, если кто-то хочет работать и получать зарплату. Госслужащих должно быть немного, нет такой страны, где меньше госслужащих на определенное количество населения, чем в Беларуси", — сказал президент.

По мнению главы государства, тех чиновников, которые будут высвобождены в процессе оптимизации, надо направить в коллективы, в том числе в качестве руководителей.

"Но у нас сегодня из столичной администрации в Оршу никого не направишь. В Оршу, где 150 тысяч населения! Все уселись хорошо в минских офисах. Это не дело, друзья мои. Стал госслужащим, повесил погоны госслужащего — надо быть готовым", — сказал президент.

Он заметил, что люди порой критикуют госслужащих, но это обычный процесс.

"Да, нас люди костыляют, что мы плохие, что у нас власть не та. Но народ же понимает, что без плохой милиции, без плохих госслужащих страна функционировать не будет", — сказал он.

Глава государства заметил, что оптимизация численности госслужащих была начата с Администрации президента, где штат численности с 1 мая сокращается на 30%. "Никто даже не заметил, пришел новый человек, посмотрел численность, добавили зарплату, еще из бюджета добавим, если нужно. Но просто так увеличить зарплату, когда по 500 еще не дали людям — этого не будет", — сказал Лукашенко.

Президент признал, что работа с людьми — одна из самых непростых. "Я был депутатом. Тяжелейшая работа, противная работа. Но у нас такая судьба, у нас такая жизнь, от президента до депутата, по всей вертикали власти", — рассказал он.