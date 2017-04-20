МИНСК, 21 апр — Sputnik. Стоимость квадратного метра жилья в Беларуси не должна превышать среднемесячной зарплаты в стране, заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая в парламенте с посланием Национальному собранию и народу.

Лукашенко подчеркнул, что сегодня стоимость квадратного метра в среднем по стране обходится в 500 долларов, а это выше среднемесячной зарплаты по стране, что недопустимо.

"Государство обязано реагировать, поэтому поручаю правительству обеспечить реализацию принципа: цена одного квадрата не должна быть выше среднемесячного заработка", — сказал глава государства.

Лукашенко обвинил министра архитектуры и строительства и вице-премьера в том, что они загубили и продолжают губить строительную сферу.

"Черный вместе с вице-премьером Калининым загубили и губят строительную сферу. Если сегодня жилье будет дешевле, люди будут вкладывать, несмотря на возможности, в строительство. А это огромный кусок работы для нашего строительного комплекса. Почему мы от этого ушли? Вот над этим надо думать", — подчеркнул глава государства.

Лукашенко добавил, что в этом году для многодетных и незащищенных категорий граждан будут больше строить жилья. Но заметил, что белорусы должны рассчитывать и на собственные силы.

"За последние годы немало квартир и домов построено с господдержкой. В основном для многодетных семей и социально незащищенных категорий граждан. В нынешнем году такой подход должен сохраниться в большем объеме. Но белорусы должны рассчитывать и на на собственные силы", — подчеркнул президент.