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В Беларуси выпустили первую партию колбасы из бобра

21.04.2017 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в продажу пока не поступит. Для дегустации ее представят на выставке «Охота и рыболовство», которая пройдет 27−30 апреля во Дворце спорта.


Снимок используется в качестве иллюстрации.

Первую партию продукта изготовили на небольшом частном предприятии.

— Выпускать колбасу из бобра хотели и мясокомбинаты, но данное производство настроено на большое количество зверя. У нас, понятно, столько животных нет, — поясняет Сергей Шестаков, начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза. — Поэтому мы решили: заниматься этим должны небольшие кооперации. Мясо бобра все-таки не для широко потребителя. Это недешевый, эксклюзивный продукт.

Изготовленная колбаса — сыровяленая в натуральной оболочке. Для разнообразия к мясу добавили оленину, дикую утку, курицу — получилось несколько видов.

— Месяц назад мы были на выставке в Литве, — продолжает Сергей Шестаков. — Там стоял огромный прилавок с дичью и бобровой продукцией. А на нем только бобровой колбасы 5−6 видов, и с грибами, и с косулей. И даже копченые хвосты бобра по 25 евро за штуку. И очередь от этого прилавка не отходила.

О том, когда необычный для нас пока еще продукт попадет в магазины, в министерстве не говорят.

— Это уже не наша задача, — резюмирует собеседник. — Наше дело показать, что для работы с мясом бобра у нас есть технические условия, а также разрешающая база. А дальше этим могут заниматься лесоохотничьи хозяйства либо другие организации, которые хотят работать в данном направлении.

 
 
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Идею выпускать колбасу и тушенку из бобра Министерство лесного хозяйства озвучило еще в январе. И вот первая партия готова. Она совсем небольшая и в продажу пока не...

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