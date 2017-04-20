МИНСК, 21 апр — Sputnik. Беларусь в 2017 году должна получить от экспорта медицинских услуг $40 миллионов, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik / Марина Серебрякова Руммо: у каждого трансплантолога есть фото с президентом его страны

Он подчеркнул, что высокий уровень здравоохранения, которого достигла наша страна в последние годы, заслужил доверие соседей. Все больше россиян пользуются услугами белорусской медицины.

"Сегодня из нашей матушки-России приезжают в Витебск рожать. Я не говорю про Минск. Приезжают — доверяют", — сказал он.

Глава государства поставил еще одну "задачу" правительству — чтобы средняя продолжительность жизни в стране вышла на 75 лет. При этом 74 года должно быть "железно".