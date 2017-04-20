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Беларусь планирует в этом году экспортировать медуслуг на $40 миллионов
21.04.2017 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Беларусь в 2017 году должна получить от экспорта медицинских услуг $40 миллионов, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Sputnik / Марина Серебрякова
Он подчеркнул, что высокий уровень здравоохранения, которого достигла наша страна в последние годы, заслужил доверие соседей. Все больше россиян пользуются услугами белорусской медицины.
"Сегодня из нашей матушки-России приезжают в Витебск рожать. Я не говорю про Минск. Приезжают — доверяют", — сказал он.
Глава государства поставил еще одну "задачу" правительству — чтобы средняя продолжительность жизни в стране вышла на 75 лет. При этом 74 года должно быть "железно".
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А средняя продолжительность жизни в стране "железно" должна быть 74 года, заявил глава государства.
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