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Беларусь планирует в этом году экспортировать медуслуг на $40 миллионов

21.04.2017 11:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Беларусь в 2017 году должна получить от экспорта медицинских услуг $40 миллионов, рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Беларусь планирует в этом году экспортировать медуслуг на миллионов
© Sputnik / Марина Серебрякова
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Он подчеркнул, что высокий уровень здравоохранения, которого достигла наша страна в последние годы, заслужил доверие соседей. Все больше россиян пользуются услугами белорусской медицины.

"Сегодня из нашей матушки-России приезжают в Витебск рожать. Я не говорю про Минск. Приезжают — доверяют", — сказал он.

Глава государства поставил еще одну "задачу" правительству — чтобы средняя продолжительность жизни в стране вышла на 75 лет. При этом 74 года должно быть "железно".

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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А средняя продолжительность жизни в стране "железно" должна быть 74 года, заявил глава государства.

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