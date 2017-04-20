МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал готовить студентов вузов со школы и обратить внимание на объективность оценивания знаний школьников.

"Важно и то, чтобы знания оценивались объективно, от этого зависит, верно ли ребенок выберет свой путь. В вузы нужно набирать студентов не только исходя из набранных баллов, необходимо, чтобы еще в школе ребята приобретали навыки будущих профессий. Ведется работа над изданием соответствующих пособий", — рассказал президент в ходе послания к белорусскому народу и Национальному собранию.

Он отметил, что вузы нередко готовят студентов, которые оказываются невостребованными на предприятиях.

"Уровень знаний молодой смены не высок, программы не учитывают научно-технический прогресс, и выпускникам порой заново на производстве приходится учиться уже на предприятии. Первостепенная задача — интеграция учебы и производства. Необходимо совершенствовать материально-техническую базу учебных учреждений. Студентов последних курсов нужно включать в процесс производства, а лучше — в конце первого тащить на их поле, к станку — и так далее", — уверен президент.

По его словам, это позволит студенту вовремя понять, выбрал ли он верную сферу. Он также призвал подумать о том, нельзя ли перевести учебный процесс в вузах на трехлетнюю программу.

"Если за три года можем подготовить специалиста, давайте так и делать, а четвертый год доучивать их на производстве. Два часа в аудитории — и поехали к станку. Человек будет получать знания, необходимые, чтобы работать", — пояснил глава государства.

Он отметил, что имиджевый аспект — забота о предоставлении выпускнику первого рабочего места.

"Решен ли вопрос с рабочими местами? Выпускник — это специалист, которому мы должны помочь. Даже заставить руководителей принять их к себе на работу. Необходим точный прогноз от министерств, сколько каких специалистов потребуется для хозяйства в этом году", — сказал президент.

Он также отметил, что нельзя идти на поводу вузов и позволять набирать большое количество студентов ради прибыли.

"Нужно оценить — не является ли излишним существующее количество вузов? Почти каждый университет кроме профильных специалистов выпускает политологов, социологов, юристов. (…) При этом ни социологов, ни политологов нормальных. Есть несколько, которых по именам знаю, они дают комментарии в том числе в негосударственных СМИ — но мы же их сотнями выпускаем! Где они?" — задался вопросом президент.

Он подчеркнул, что следует активизировать работу по развитию университетов как центров инновационной деятельности, это будет способствовать развитию нового сегмента экономики.

"Этот год объявлен годом науки. С ней мы связываем переход страны на инновационные рельсы. Будет создана группа, которая выработает предложения для развития науки в стране", — сказал президент.