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Лукашенко предложил начинать учебный день в школах позже

21.04.2017 12:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Учебный день в школах следует начинать в девять утра, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу в ходе послания к Национальному собранию и народу.

Лукашенко предложил начинать учебный день в школах позже
© Sputnik Вадим Брайдов
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Глава государства уделил большое внимание в своем послании вопросам сферы образования в Беларуси: он вновь перечислил проблемные аспекты системы и потребовал решить ряд вопросов.

"Вчера было у ребенка семь уроков. Просыпается в полседьмого утра — с этим тоже надо разобраться. С девяти начинать учебу в школе (надо), и не смотреть на то, что родителям надо на работу", — призвал президент.

Он отметил: начинать рано уроки можно у старшеклассников, но сейчас даже "малыши раньше 11:00-11:30 не лягут спать, они же телепаются по дому еще". По словам президента, школьникам необходимо нормально просыпаться и только потом идти на учебу.

Вопрос о переносе начала уроков в школах на девять утра уже несколько раз поднимался в Беларуси, однако каждый раз откладывался. По мнению многих родителей, так поздно начинать занятия неудобно.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства поделился наблюдениями из собственного родительского опыта.

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