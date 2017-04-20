Александр Лукашенко похвалил белорусских трансплантологов и то, что Беларусь «наравне с самыми развитыми странами» справляется с материнской и младенческой смертностью. Однако президент признал, что в первичном звене медицинских услуг еще хватает проблем и поставил задачу улучшить медицинскую помощь в глубинке.

Президент отметил, что в последние годы белорусское здравоохранение сделало большой шаг вперед.

— Младенческая и материнская смертность у нас настолько низка, что Беларусь по этому показателю стоит в одном ряду с самыми развитыми государствами. И мы этим по праву гордимся. Следует дальше внедрять высокие технологии в родильных домах, перинатальных центрах, — сказал Александр Лукашенко. — Сегодня из нашей матушки России соседи приезжают в Витебск рожать. Я не говорю про Минск… Я помню, Косинец был вице-премьером, я его позвал: головой отвечаешь, если хоть одна мать умрет. Начали с этого работать. И у Косинца был перечень всех рожениц, проблемных даже, не рожениц. Под контролем пришли к этому результату. То же самое по младенческой (смертности, — Прим. TUT.BY).

Глава государства похвалил белорусскую трансплантологию. В Беларуси проводится все больше операций по пересадке органов.

— В прошлом году был взят знаковый рубеж: отечественные кардиохирурги провели первую в истории нашей медицины одновременную пересадку сердца и легкого , — напомнил Александр Лукашенко.

Президент отдельно похвалил известного белорусского трансплантолога Олега Руммо и отметил: высокие технологии дают возможность хирургам, которые делают менее сложные операции, запросто и с большим эффектом их проводить.

— Потому что от Руммо и других начинает учиться молодежь, которая приходит из вузов. Высокие технологии тянут за собой всю отрасль — и это главное. Что, не так? Дайте ему (Олегу Руммо, — Прим. TUT.BY) провести какую-то операцию по сложности меньшую — он за нее не возьмется. А если и возьмется — то с закрытыми глазами сделает, потому что он высочайшего уровня человек. И таких у нас уже боюсь сказать тысячи, но сотни точно, — добавил Лукашенко.

Президент напомнил, что в Минске созданы медицинские научно-практические центры, а дальше на разных уровнях (областном, городском, районном) прописан перечень медицинских вмешательств.

— Для областных и городских и районных уровней прописали перечень вмешательств, целые схемы нарисовали, что делаем… Если осложнения — вертолеты выделим, забираем человека — везем, слава богу это редкость (в Беларуси только создается санитарная авиация, — Прим. TUT.BY). А участковые больницы и ФАПы — нижний уровень — для них тоже прописали, что будут делать. Наверху появились новейшие суперсовременные технологии, которые за собой потянули систему вверх. Сегодня в областных центрах мы уже пересадки делаем — и не только почки. Вот в чем заслуга того, что вы сделали. Вот почему мы где-то точечно вводим эти высокие технологии…

В этом году Беларусь планирует получить от экспорта медицинских услуг аж 40 миллионов долларов.

— Если бы мне это сказали пять лет тому назад, я бы сказал: ну мечтатели! И вот мы тихо-спокойно к этому пришли.

При этом Александр Лукашенко признал: в первичном медицинском звене «еще есть проблемы». Например, в обслуживании жителей деревень, ряда райцентров, где и средняя продолжительность жизни меньше, чем в городах.

— Во-первых, необходимо обеспечить более качественную врачебную и сестринскую помощь, необходимо внедрять передовые медицинские технологии. Во-вторых, укомплектовать штаты учреждений здравоохранения квалифицированными медицинскими работниками. Скорая медицинская помощь везде, а прежде всего на селе, должна оказываться оперативно и в полном объеме, — сказал Лукашенко. — Пристальное внимание должно оказываться также доступности диагностических услуг и в том числе в глубинке.

Напоследок президент поручил увеличить среднюю продолжительность жизни в стране.

— В текущем году она должна приближаться к 75 годам. 74 — железно. Но это для нас не предел.