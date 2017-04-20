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Лукашенко заставит работать всех
21.04.2017 12:19 — Новости Общества | БДГ
Александр Лукашенко по-прежнему не отказывается от идеи любым способом трудоустроить всех, кто сегодня не имеет работы. Более того, президент уверен, что людей надо заставить работать хоть где.
Лукашенко отметил, что в Беларуси надо создать такие условия, чтобы человек сам хотел трудоустроиться. Президент напомнил, что поставил требование трудоустроить всех безработных до 1 мая.
При этом число безработных внезапно выросло: Лукашенко отметил, что надо трудоустроить 350 тысяч человек, хотя безработных в стране 500 тысяч, но 150 тысяч из них освободили от этого бремени.
«Нужна новая концепция -
При этом президент потребовал создать новую концепцию исходя из того, что произошло в стране после принятия Декрета №3. лукашенко отметил, что введение единой выплаты для тунеядцев не сработало.
«Как будем действовать? Опять прописать, как мне предложили: не работаешь - должен какую-то сумму внести. Но вы же понимаете, что 10 тыс. человек внесут эти деньги и забудут. А остальные до февраля или марта следующего года ни копейки не внесут. Они и работать не пойдут, если их не заставить. Им проще выйти на улицы, на площади и кричать гвалтом. А еще подсунут какую-то копейку за то, что вышел на улицы, - ведь так было. Поэтому нужна новая концепция - заставить каждого работать», - сказал он.
Напомнил он также о том, что в этом году средняя зарплата по стране должна быть доведена до 1000 рублей. При этом Лукашенко предостерег чиновников от «очковтирательства» по данному вопросу: нельзя выдавать пустые деньги, зарплаты следует заработать.
Лукашенко отметил, что повышение зарплат может быть связано только с ростом производительности труда и производством конкурентоспособной продукции. Нет продаж-нет зарплаты, подчеркнул Лукашенко. При этом чиновникам, которые считают планы по
«Некоторые ответственные лица в разговорах между собой называют эту цифру неподъемной. Хочу предостеречь кое-кого от упаднических заявлений. Кто не может поднимать - надо уходить на более легкую работу. Вы не для того занимаете высокие государственные должности, чтобы отмахиваться от жизненно важных проблем», - отметил президент.
Потребовал Лукашенко также отказаться от либерализации в ценообразовании и опустить стоимость ЖКУ на 10%. Президент Беларуси отметил, что резкий рост тарифов Беларуси не подходит, а повышение возможно лишь при условии роста зарплат. В обоих случаях президент фактически полностью перечеркивает требования МВФ, который настаивает на повышение стоимости ЖКУ и отказе от регулирования цен государством.
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Александр Лукашенко по-прежнему не отказывается от идеи любым способом трудоустроить всех, кто сегодня не имеет работы. Более того, президент уверен, что людей...
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