Александр Лукашенко по-прежнему не отказывается от идеи любым способом трудоустроить всех, кто сегодня не имеет работы. Более того, президент уверен, что людей надо заставить работать хоть где.

Лукашенко отметил, что в Беларуси надо создать такие условия, чтобы человек сам хотел трудоустроиться. Президент напомнил, что поставил требование трудоустроить всех безработных до 1 мая.

При этом число безработных внезапно выросло: Лукашенко отметил, что надо трудоустроить 350 тысяч человек, хотя безработных в стране 500 тысяч, но 150 тысяч из них освободили от этого бремени.

«Нужна новая концепция - заставить каждого работать . И мы имеем этот опыт - опыт советских времен. Цель этого декрета одна — все должны работать. Вот и вся философия», - подчеркнул глава государства.

При этом президент потребовал создать новую концепцию исходя из того, что произошло в стране после принятия Декрета №3. лукашенко отметил, что введение единой выплаты для тунеядцев не сработало.

«Как будем действовать? Опять прописать, как мне предложили: не работаешь - должен какую-то сумму внести. Но вы же понимаете, что 10 тыс. человек внесут эти деньги и забудут. А остальные до февраля или марта следующего года ни копейки не внесут. Они и работать не пойдут, если их не заставить. Им проще выйти на улицы, на площади и кричать гвалтом. А еще подсунут какую-то копейку за то, что вышел на улицы, - ведь так было. Поэтому нужна новая концепция - заставить каждого работать», - сказал он.

Напомнил он также о том, что в этом году средняя зарплата по стране должна быть доведена до 1000 рублей. При этом Лукашенко предостерег чиновников от «очковтирательства» по данному вопросу: нельзя выдавать пустые деньги, зарплаты следует заработать.

Лукашенко отметил, что повышение зарплат может быть связано только с ростом производительности труда и производством конкурентоспособной продукции. Нет продаж-нет зарплаты, подчеркнул Лукашенко. При этом чиновникам, которые считают планы по доведению зарплаты до 1000 рублей нереальными, Лукашенко предложил добровольно уйти со своих постов.

«Некоторые ответственные лица в разговорах между собой называют эту цифру неподъемной. Хочу предостеречь кое-кого от упаднических заявлений. Кто не может поднимать - надо уходить на более легкую работу. Вы не для того занимаете высокие государственные должности, чтобы отмахиваться от жизненно важных проблем», - отметил президент.

Потребовал Лукашенко также отказаться от либерализации в ценообразовании и опустить стоимость ЖКУ на 10%. Президент Беларуси отметил, что резкий рост тарифов Беларуси не подходит, а повышение возможно лишь при условии роста зарплат. В обоих случаях президент фактически полностью перечеркивает требования МВФ, который настаивает на повышение стоимости ЖКУ и отказе от регулирования цен государством.