Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал принять меры для наращивания экспорта услуг и вернуть утраченные позиции. Об этом глава государства заявил в пятницу в послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает агентство «БЕЛТА» .

«До сих пор не реализован потенциал, связанный с экспортом услуг. А ведь на нем мы всегда неплохо зарабатывали. Нужно вернуть утраченные позиции и в дальнейшем из года в год укреплять. Особое внимание - наиболее перспективным видам услуг: инжиниринговым, туристическим», - сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание на заметное продвижение Беларуси в развитии туристической отрасли. Также он отметил укрепление позиций в сфере строительных услуг.