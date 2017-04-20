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Лукашенко призвал заняться экспортом услуг

21.04.2017 11:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал принять меры для наращивания экспорта услуг и вернуть утраченные позиции. Об этом глава государства заявил в пятницу в послании белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает агентство «БЕЛТА».

«До сих пор не реализован потенциал, связанный с экспортом услуг. А ведь на нем мы всегда неплохо зарабатывали. Нужно вернуть утраченные позиции и в дальнейшем из года в год укреплять. Особое внимание - наиболее перспективным видам услуг: инжиниринговым, туристическим», - сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание на заметное продвижение Беларуси в развитии туристической отрасли. Также он отметил укрепление позиций в сфере строительных услуг.

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По словам президента Беларуси, нужно вернуть утраченные позиции в экспорте услуг и в дальнейшем из года в год укреплять.

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