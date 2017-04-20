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Лукашенко рассчитал правильную стоимость жилья
21.04.2017 11:03 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стоимость квадратного метра жилья не должна превышать среднюю зарплату по стране, сообщает пресс-служба главы государства.
Выступая с посланием белорусскому народу и Национальному собранию, он отметил, что сейчас строительство одного квадратного метра обходится приблизительно в 500 долларов, что выше среднего заработка. На это государство должно реагировать, добавил белорусский лидер.
«Поэтому поручаю правительству обеспечить реализацию принципа: цена одного «квадрата» не должна быть выше среднемесячного заработка», - сказал Лукашенко.
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