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Лукашенко рассчитал правильную стоимость жилья

21.04.2017 11:03 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стоимость квадратного метра жилья не должна превышать среднюю зарплату по стране, сообщает пресс-служба главы государства.

Выступая с посланием белорусскому народу и Национальному собранию, он отметил, что сейчас строительство одного квадратного метра обходится приблизительно в 500 долларов, что выше среднего заработка. На это государство должно реагировать, добавил белорусский лидер.

«Поэтому поручаю правительству обеспечить реализацию принципа: цена одного «квадрата» не должна быть выше среднемесячного заработка», - сказал Лукашенко.

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Стоимость квадратного метра не должна превышать среднюю зарплату по стране, заявил президент Беларуси.

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