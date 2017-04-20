Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стоимость квадратного метра жилья не должна превышать среднюю зарплату по стране, сообщает пресс-служба главы государства.

Выступая с посланием белорусскому народу и Национальному собранию, он отметил, что сейчас строительство одного квадратного метра обходится приблизительно в 500 долларов, что выше среднего заработка. На это государство должно реагировать, добавил белорусский лидер.

«Поэтому поручаю правительству обеспечить реализацию принципа: цена одного «квадрата» не должна быть выше среднемесячного заработка», - сказал Лукашенко.