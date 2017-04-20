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Президент об образовании: безобразие в элементарных вещах

21.04.2017 12:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в отечественной системе образования, соответствующие заявления он сделал в ходе послания Национальному собранию и народу.

Президент об образовании: безобразие в элементарных вещах
© Sputnik Алексей Куденко
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Лукашенко отметил: несмотря на указания упростить учебные программы и пособия, вопросы до сих пор не решены.

"Еще раз хочу сказать новому министру (образования Игорю Карпенко — Spytnik), на которого я очень рассчитываю. У нас есть программа по написанию новых программ изданию учебников и тому подобного — она слишком растянута, надо ее в два раза сократить. Или зачем министра было менять?" — заявил президент.

Глава государства потребовал разобраться с ситуацией за лето — к новому учебному году. Большие проблемы в образовании, уверен Лукашенко, с точными науками.

Президент об образовании: безобразие в элементарных вещах
© Sputnik/ Виктор Толочко
Лукашенко предложил начинать учебный день в школах позже

"Я думал, что мы не то сотворили в гуманитарной сфере — в истории, литературе, языках. Но в математике и физике столько наломали дров, что страшно смотреть. Я как бывший учитель хочу сказать, что усложняя процесс обучения и подбрасывая сложные учебники, мы отталкиваем детей получать знания — они начинают бояться", — пояснил глава государства.

Президент подчеркнул: излишней сложностью многих учеников попросту "угробили и оттолкнули" сложностью материалов.

"Смотришь на задачу — можно проще решить. Это кошмар. Займитесь немедленно, вы же (Каренко — Sputnik) здоровый человек, человек президента. Дайте детям нормальные учебники. Мы же издеваемся над детьми. Безобразие в школе в элементарных вещах", — добавил Лукашенко.

Максимальную нагрузку президент предложил перенести в университеты, где "достойные" смогут с ней справиться. При этом он потребовал прекратить практику того, когда университеты "гонятся за количеством студентов".

 
Теги: Минск
 
 
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Учебные программы и учебники не стали лучше в республике, несмотря на соответствующие поручения, отметил Лукашенко.

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