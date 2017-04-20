МИНСК, 21 апр — Sputnik. Достигнутый уровень доверия в отношениях с Российской Федерацией позволяет решать существующие проблемы и находить компромиссы, заявил президент во время ежегодного послания к Парламенту и народу Беларуси.



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"Также было и на последней встрече с российским президентом — это не значит, что между нами нет проблем, но мы решили вопросы, которые назрели. Мудрость и задача государственного служащего в том, чтобы понимать: проблемы должны решаться", — пояснил глава государства.

Он отметил, что Беларусь — суверенное независимое государство, и все, чего добивается президент — мир на белорусской земле.

"Наши принципы — многовектроность и стремление решать проблемы дипломатическими способами. Наше искреннее желание способствовать безопасности и стабильности в мире по достоинству оценило мировое сообщество", — уверен Лукашенко.