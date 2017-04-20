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Президент: доверие в отношениях с Россией позволило найти компромиссы
21.04.2017 12:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Достигнутый уровень доверия в отношениях с Российской Федерацией позволяет решать существующие проблемы и находить компромиссы, заявил президент во время ежегодного послания к Парламенту и народу Беларуси.
© Sputnik Светлана Майорова
"Также было и на последней встрече с российским президентом — это не значит, что между нами нет проблем, но мы решили вопросы, которые назрели. Мудрость и задача государственного служащего в том, чтобы понимать: проблемы должны решаться", — пояснил глава государства.
Он отметил, что Беларусь — суверенное независимое государство, и все, чего добивается президент — мир на белорусской земле.
"Наши принципы — многовектроность и стремление решать проблемы дипломатическими способами. Наше искреннее желание способствовать безопасности и стабильности в мире по достоинству оценило мировое сообщество", — уверен Лукашенко.
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Лукашенко отметил, что все, чего он добивается во внешней политике – мир на белорусской земле.
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