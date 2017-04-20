МИНСК, 21 апр — Sputnik. Самые болезненные социально-экономические вопросы — уровень зарплат, налог для неработающих граждан, рост цен на услуги ЖКЖ и ряд других — подчеркнул президент Александр Лукашенко в своем послании к белорусскому народу и Национальному собранию.



© Sputnik / Виктор Толочко Кочанова о зарплатах по 500 и трудоустройстве тунеядцев: все по плечу

Стоимость квадратного метра жилья не должна быть выше среднемесячного заработка, то есть менее 500 долларов, поручил Лукашенко правительству. Но одновременно напомнил, что задача — вывести среднюю зарплату по стране на уровень 500 долларов по-прежнему остается актуальной и, по его мнению, выполнимой.

До конца года всем по 500

Лукашенко в очередной раз потребовал, чтобы до конца года средняя зарплата по стране достигла уровня 500 долларов. Достичь этого, по его мнению, можно за счет роста производительности труда и улучшения организации труда. Тем, кто сомневается в возможности выполнить эту задачу, Лукашенко посоветовал искать другую работу.

"Хочу предупредить. Кто не может поднимать — надо уходить на более легкую работу. Очковтирательство в этом деле недопустимо", — отметил Лукашенко.

Но "поднимать" — еще раз подчеркнул президент — это не "выдавать по 1000 рублей", а повышать производительность труда. Если люди не тянут, искать им новую работу.

"Это — комплекс мер, начиная от сокращений там, где это возможно, хотя сегодня людей на улицу ни в коем случае нельзя выбрасывать, вопрос надо согласовывать с органами власти: человека надо перевести через дорогу и направить на работу", — объяснил свое видение решения проблемы президент.

И снова о тунеядцах: надо заставить всех работать

В своем послании президент снова говорил и о декрете №3 "О предупреждении социального иждивенчества", который вызвал определенное напряжение в обществе. По мнению Лукашенко, в стране нужно выработать новую концепцию декрета №3. Но цель документа должна остаться прежней — приобщение к труду всех, кто не хочет работать.

"Не угасают вопросы о декрете №3. 350 тысяч человек — что с ними будем делать? Если вы предложите другую инициативу, как заставить их работать, я отступлю. Но 350 тысяч — клеймо некуда ставить, они создают проблемы правоохранительной системе", — сказал президент.

По его мнению, лиц, которые не участвуют в финансировании госрасходов, гораздо больше — порядка 500 тысяч. Прокомментировал Лукашенко и прошедшие по стране уличные акции недовольных декретом.

"Это мы уже 150 тысяч освободили под разными предлогами. Но вы же понимаете, что это за люди. Они ни копейки не заплатят, они выйдут на улицу, а еще подсунут деньги другим, чтобы тоже на улицы шли", — сказал президент.

По словам Лукашенко, власти должны делать выводы из того, что произошло. Он признал, что власть плохо реализовала идею, и ей нужна новая концепция, как заставить всех работать.

"Это опыт советских времен. Я видел, как этим занимались. Может быть, не те это методы, а может и те. Вот и вся философия декрета", — сказал президент.

Цены будут контролировать

Рост цен на продукты и услуги ЖКХ должен быть управляемым. Лукашенко призвал Министерство антимонопольного регулирования и торговли не слушать тех, кто призывает к либерализации в экономике, и по-прежнему контролировать ценообразование на рынке потребительских товаров.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко: одномоментно услуги ЖКХ дорожать не будут

"Не слушайте тех, кто будет убеждать вас в либерализации, она хороша для тех, у кого хорошие деньги, а у нас много людей, которые их не имеют", — сказал президент министру торговли Владимиру Колтовичу.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет постепенным, пообещал Лукашенко. Чтобы снизить удар по кошелькам населения, президент поручил Комитету госконтроля пересмотреть себестоимость услуг для организаций сферы ЖКХ и снизить затраты организаций еще на 10%.

"Пускай организации ЖКХ живут без жира, по себестоимости работают, и тогда компенсация населением тарифов будет не 65%, а 80%. Повышение ЖКУ может быть только при повышении качества услуг и при росте зарплат", — объяснил свою идею глава государства.

Лукашенко рассказал, что даже МВФ согласился с его доводами о том, что быстрое повышение тарифов невозможно.

"Даже в МВФ со мной согласились, что мы не можем за год-полтора сделать 100% оплату ЖКУ. Во-первых, это огромные платежи будут, а во-вторых, это дестабилизирует обстановку в обществе. Мы это будем делать спокойно, 5 долларов в год, люди привыкли к этому. Сделаем не за полтора года, а за четыре-пять", — сказал Лукашенко.

Бизнесменам президент в очередной раз пообещал, что излишних проверок, парализующих бизнес, не будет, а также анонсировал "революционное решение", которое должно поспособствовать созданию комфортной бизнес-среды.

IT-специалистов ждет большой общественный заказ, который должен спровоцировать бурный рост рынка IT-услуг. Речь об активном внедрении информационных технологий в сфере ЖКХ, транспорта, создании технологии электронного правительства — по сути формировании "IT-страны".