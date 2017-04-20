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Президент: не все СМИ в Беларуси работают объективно
21.04.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Некоторые СМИ в Беларуси занимались откровенно провокационной деятельностью, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе послания Национальному собранию и народу в четверг.
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент уверен, что информационная безопасность республики особенно важна, ведь под ударом оказываются умы людей, которые иногда "пытаются зомбировать".
"В этом году мы столкнулись с откровенно провокаторской деятельностью оппозиционных и ряда зарубежных СМИ", — отметил Лукашенко.
По словам президента, эти СМИ действовали против государства и тенденциозно освещали события в стране.
"СМИ должны быть более ответственными. Хочу напомнить: объективная и достоверная информация — основа журналистики. Но не надо сглаживать и приукрашивать, иначе люди верить не будут", — отметил он.
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Глава государства подчеркнул особую важность информационной безопасности Беларуси.
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