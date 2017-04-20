﻿ Президент: Нужны условия, чтобы инвалиды могли получать хорошее образование и профессиональные навыки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент: Нужны условия, чтобы инвалиды могли получать хорошее образование и профессиональные навыки

21.04.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Во время послания к народу и парламенту Александр Лукашенко отметил, что нужно создавать достойные условия для жизни людей с ограниченными возможностями, — их в Беларуси полмиллиона.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— К сожалению, количество тех, кто нуждается в постоянном уходе, растет. Только людей с ограниченными возможностями, как у нас их называют — инвалидов, более полумиллиона человек. И мы должны создать им достойные условия для жизни, — сказал Александр Лукашенко. — Так вот эти полмиллиона, уважаемые друзья, хотели бы работать, но не могут, и мы должны их поддерживать. Вот вам ответ на декрет № 3.

Президент отметил, что сегодня в территориальных центрах социального обслуживания можно получить услуги по доступным тарифам. Начали внедрять госзаказ, когда к оказанию таких услуг можно привлекать негосударственные организации — это направление Лукашенко назвал перспективным.

— Мы должны создать для людей с ограниченными возможностями такие условия, чтобы они могли получать хорошее образование, профессиональные навыки и быть востребованными на рынке труда. Мир вокруг этих людей должен стать другим, — отметил президент.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время послания к народу и парламенту Александр Лукашенко отметил, что нужно создавать достойные условия для жизни людей с ограниченными возможностями, - их в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко об информационной безопасности: "Мы столкнулись с откровенно провокаторской деятельностью"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика