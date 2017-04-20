Во время послания к народу и парламенту Александр Лукашенко отметил, что нужно создавать достойные условия для жизни людей с ограниченными возможностями, — их в Беларуси полмиллиона.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

— К сожалению, количество тех, кто нуждается в постоянном уходе, растет. Только людей с ограниченными возможностями, как у нас их называют — инвалидов, более полумиллиона человек. И мы должны создать им достойные условия для жизни, — сказал Александр Лукашенко. — Так вот эти полмиллиона, уважаемые друзья, хотели бы работать, но не могут, и мы должны их поддерживать. Вот вам ответ на декрет № 3.

Президент отметил, что сегодня в территориальных центрах социального обслуживания можно получить услуги по доступным тарифам. Начали внедрять госзаказ, когда к оказанию таких услуг можно привлекать негосударственные организации — это направление Лукашенко назвал перспективным.

— Мы должны создать для людей с ограниченными возможностями такие условия, чтобы они могли получать хорошее образование, профессиональные навыки и быть востребованными на рынке труда. Мир вокруг этих людей должен стать другим, — отметил президент.