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Президент: Нужны условия, чтобы инвалиды могли получать хорошее образование и профессиональные навыки
21.04.2017 13:31 — Новости Общества | Tut.by
Во время послания к народу и парламенту Александр Лукашенко отметил, что нужно создавать достойные условия для жизни людей с ограниченными возможностями, — их в Беларуси полмиллиона.
— К сожалению, количество тех, кто нуждается в постоянном уходе, растет. Только людей с ограниченными возможностями, как у нас их называют — инвалидов, более полумиллиона человек. И мы должны создать им достойные условия для жизни, — сказал Александр Лукашенко. — Так вот эти полмиллиона, уважаемые друзья, хотели бы работать, но не могут, и мы должны их поддерживать. Вот вам ответ на декрет № 3.
Президент отметил, что сегодня в территориальных центрах социального обслуживания можно получить услуги по доступным тарифам. Начали внедрять госзаказ, когда к оказанию таких услуг можно привлекать негосударственные организации — это направление Лукашенко назвал перспективным.
— Мы должны создать для людей с ограниченными возможностями такие условия, чтобы они могли получать хорошее образование, профессиональные навыки и быть востребованными на рынке труда. Мир вокруг этих людей должен стать другим, — отметил президент.
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Президент: Нужны условия, чтобы инвалиды могли получать хорошее образование и профессиональные навыки
Во время послания к народу и парламенту Александр Лукашенко отметил, что нужно создавать достойные условия для жизни людей с ограниченными возможностями, - их в...
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