Одна из общемировых проблем – террористы , они угрожают всем. Об этом сегодня сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Само выступление Лукашенко длилось 2,5 часа. Начал свое выступление белорусский лидер с тревожной темы – терроризм. По его словам, сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Много и эмоционально президент говорил о мигрантах, обращаясь при этом к западным странам.

«Ну где ваша так называемая демократия? Где ваша так называемая толерантность? Вы же права человека качаете везде. А как вы к беглецам относитесь? Как вы к этим мигрантам относитесь, к детишкам, которые тонут в Средиземном море? Это же вы разворошили весь Ближний Восток. <…> Слушайте, как вам не стыдно валить на Беларусь даже в этой ситуации? Ну вы же меня просили: «Откройте для украинцев двери, им деваться некуда». 160 тысяч мы приняли, а вы, Польская Респбулика, пять тысяч беглецов не можете принять. Мы делаем все для того, чтобы был мир», - заявил Лукашенко.