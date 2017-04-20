﻿ От террористов до школьников: о чем говорил Лукашенко. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От террористов до школьников: о чем говорил Лукашенко

21.04.2017 13:35 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Одна из общемировых проблем – террористы, они угрожают всем. Об этом сегодня сказал Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу и Национальному собранию, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Наталья Казей.

Само выступление Лукашенко длилось 2,5 часа. Начал свое выступление белорусский лидер с тревожной темы – терроризм. По его словам, сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Много и эмоционально президент говорил о мигрантах, обращаясь при этом к западным странам.

«Ну где ваша так называемая демократия? Где ваша так называемая толерантность? Вы же права человека качаете везде. А как вы к беглецам относитесь? Как вы к этим мигрантам относитесь, к детишкам, которые тонут в Средиземном море? Это же вы разворошили весь Ближний Восток. <…> Слушайте, как вам не стыдно валить на Беларусь даже в этой ситуации? Ну вы же меня просили: «Откройте для украинцев двери, им деваться некуда». 160 тысяч мы приняли, а вы, Польская Респбулика, пять тысяч беглецов не можете принять. Мы делаем все для того, чтобы был мир», - заявил Лукашенко.

Мировой эксклюзив
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси выступил с посланием к народу и парламенту.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Президент: Нужны условия, чтобы инвалиды могли получать хорошее образование и профессиональные навыки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика