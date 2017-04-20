Минск готов стать местом для диалога по выработке новых правил мироустройства, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства выступает с посланием к народу и Национальному собранию страны. За его речью следит корреспондент «МИР 24» в Минске Наталья Казей.

Свое выступление Александр Лукашенко начал с тревожной темы терроризма. Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности, заявил он. Экономика - основа суверенитета любого государства, в том числе Беларуси, считает президент. Однако речь идет об экономике завтрашнего дня. Сегодня в мире укрепляется принцип «каждый сам за себя», отметил он. Это усложняет продвижение белорусской продукции. Европа пошла на некоторое потепление, но по-прежнему белорусским товарам сложно пробиться на рынок ЕС. Как выразился Лукашенко, «труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко».

По его мнению, к сожалению, хватает проблем и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Наладить системную работу пока не получается, сказал белорусский лидер.

«Не надейтесь на какую-то приватизацию. Не надейтесь на то, что завтра мы отпустим бразды и все - от президента до депутата - поделим все, как в соседних государствах, и каждый сядет на какую-то долю народного имущества. Пока я президент, этого не будет, - подчеркнул глава государства. - Но не могу я пойти на это, поймите вы. Поэтому не сидите и не ждите чего-то, начинайте засучивать рукава и работать».

От экономики президент перешел на занятость. Напряженность на рынке труда есть, констатировал он. Убыточные предприятия надо перепрофилировать или модернизировать, считает Лукашенко. Нужно предложить всем работу. При этом он отметил, что не работа должна идти к людям, а люди идти за работой.

Затронул белорусский лидер и социальную сферу. Лукашенко предупредил чиновников, что увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги может быть оправданно только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат. «Коммуналка» не должна повышаться больше чем на пять долларов в год.

«Повышение тарифов может быть оправданно только при условии повышения качества обслуживания и снижения затрат, а также при росте заработной платы, доходов населения. Мы не можем за год-полтора сделать 100% оплату ЖКУ. Во-первых, это огромные неплатежи будут, а во-вторых, просто дестабилизирует обстановку в обществе. Тарифы на ЖКХ повышаем каждый год по пять долларов для того, чтобы достичь 100%. Но сделаем не за полтора года, а за четыре, за пять сделаем», - сказал президент.

Стоимость квадратного метра жилья не должна быть выше среднемесячного заработка. Сегодня, озвучил президент, строительство одного квадратного метра в среднем по стране обходится чуть выше чем в 500 долларов, это выше, чем средняя зарплата.

Реализовывать поставленные сегодня задачи в дальнейшем должны руководители всех уровней, депутатский корпус и, конечно, сами граждане.