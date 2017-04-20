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Лукашенко: Пока я президент, приватизации не будет
21.04.2017 12:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию, что в стране не будет приватизации.
«Мужики, и те, кто рядом с вами, хотя женщины наши еще за головы держатся, не надейтесь ни на какую
Он также посоветовал гражданам начинать работать.
«Поэтому не сидите, не ждите чего-то, а начинайте работать», - добавил Александр Лукашенко.
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