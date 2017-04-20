Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию, что в стране не будет приватизации.

«Мужики, и те, кто рядом с вами, хотя женщины наши еще за головы держатся, не надейтесь ни на какую приватизацию . Не надейтесь на то, что мы завтра отпустим бразды, и все от президента до депутата купят какую-то долю народного имущества. Пока я президент, этого не будет. Не могу я пойти на это», - заявил Лукашенко.

Он также посоветовал гражданам начинать работать.

«Поэтому не сидите, не ждите чего-то, а начинайте работать», - добавил Александр Лукашенко.