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Лукашенко: Пока я президент, приватизации не будет

21.04.2017 12:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию, что в стране не будет приватизации.

«Мужики, и те, кто рядом с вами, хотя женщины наши еще за головы держатся, не надейтесь ни на какую приватизацию. Не надейтесь на то, что мы завтра отпустим бразды, и все от президента до депутата купят какую-то долю народного имущества. Пока я президент, этого не будет. Не могу я пойти на это», - заявил Лукашенко.

Он также посоветовал гражданам начинать работать.

«Поэтому не сидите, не ждите чего-то, а начинайте работать», - добавил Александр Лукашенко.

 
 
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Об этом президент Беларуси заявил в ежегодном послании к белорусскому народу и Национальному собранию.

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