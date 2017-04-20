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Лукашенко потребовал поднять престиж госслужбы

21.04.2017 12:46 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси государственная служба должна стать одной из самых привлекательных, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, обращаясь с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает «БЕЛТА».

Глава государства призвал сделать все возможное, чтобы поднять престиж госслужбы.

«Ответственность огромная, работа на износ порой у некоторых, а стимулов не так уж и много. Необходимо сделать все возможное, чтобы госслужба стала одной из самых привлекательных», - сказал Лукашенко.

Он отметил, что необходима оптимизация госаппарата и пересмотр закона. «Надо четко определить, кто будет госслужащим, а кто будет работать по найму в тех или иных государственных структурах, не являясь госслужащим. Государственная служба должна быть равна военной. Государственных служащих должно быть столько, сколько надо - не много», - отметил глава Беларуси.

Лукашенко добавил, что проводимая в стране оптимизация госсаппарата - это не механическое сокращение численности, а рациональный пересмотр функций.

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По словам президента Беларуси, необходимо сделать все возможное, чтобы госслужба стала одной из самых привлекательных.

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