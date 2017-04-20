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Курс на стабильность: Лукашенко о терроризме, экономике и ЕАЭС

21.04.2017 12:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и Национальному собранию. Свое выступление он начал с тревожной темы - терроризм, передает корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

По словам белорусского лидера, с террористической угрозой может столкнуться любой гражданин любой страны мира.

«Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Кто еще недавно мог представить себе, что целые районы отдельных государств попадут под контроль террористов, что в благополучной Европе люди будут погибать от взрывов или под колесами грузовиков, управляемых фанатиками?» - сказал Лукашенко. «Как показали трагические события последнего года, с террористической угрозой может столкнуться любой гражданин любого государства и в любом месте», - добавил он.

Экономика - основа суверенитета любого государства, в том числе Беларуси, считает Лукашенко. Он обратил внимание на необходимость создать «экономику завтрашнего дня». Однако этому мешает принцип национального протекционизма - «каждый сам за себя». Как заявил президент, несмотря на некоторое сближение с Европой, все же многим белорусским продуктам не дают хода на рынок ЕС. «Рынки стран так называемой дальней дуги давно поделены, и влезть туда труднее, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко», - сказал Лукашенко.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и Национальному собранию.

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