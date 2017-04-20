Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием к народу и Национальному собранию. Свое выступление он начал с тревожной темы - терроризм, передает корреспондент «МИР 24» Наталья Казей.

По словам белорусского лидера, с террористической угрозой может столкнуться любой гражданин любой страны мира.

«Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Кто еще недавно мог представить себе, что целые районы отдельных государств попадут под контроль террористов, что в благополучной Европе люди будут погибать от взрывов или под колесами грузовиков, управляемых фанатиками?» - сказал Лукашенко. «Как показали трагические события последнего года, с террористической угрозой может столкнуться любой гражданин любого государства и в любом месте», - добавил он.