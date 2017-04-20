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Курс на стабильность: Лукашенко о терроризме, экономике и ЕАЭС
21.04.2017 12:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко
По словам белорусского лидера, с террористической угрозой может столкнуться любой гражданин любой страны мира.
«Сегодня никто не может чувствовать себя в безопасности. Кто еще недавно мог представить себе, что целые районы отдельных государств попадут под контроль террористов, что в благополучной Европе люди будут погибать от взрывов или под колесами грузовиков, управляемых фанатиками?» - сказал Лукашенко. «Как показали трагические события последнего года, с террористической угрозой может столкнуться любой гражданин любого государства и в любом месте», - добавил он.
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