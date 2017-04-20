Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, в котором заявил о необходимости изменить отношение к инвесторам и обеспечить им зеленую улицу. Текст послания размещен на официальном сайте главы республики.

«Первое, что нам нужно сделать, - изменить отношение к инвесторам. Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране. Все вопросы должны решаться оперативно!», - потребовал глава государства.

Президент отметил, что в Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования: удалось добиться макроэкономической стабилизации, нет политических потрясений, действует соответствующее законодательство, не делается различий между отечественными и зарубежными инвесторами.