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Лукашенко: Мы обязаны обеспечить инвесторам зеленую улицу

21.04.2017 12:09 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, в котором заявил о необходимости изменить отношение к инвесторам и обеспечить им зеленую улицу. Текст послания размещен на официальном сайте главы республики.

«Первое, что нам нужно сделать, - изменить отношение к инвесторам. Не владелец капитала должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги, а мы обязаны обеспечить ему зеленую улицу в стране. Все вопросы должны решаться оперативно!», - потребовал глава государства.

Президент отметил, что в Беларуси созданы благоприятные условия для инвестирования: удалось добиться макроэкономической стабилизации, нет политических потрясений, действует соответствующее законодательство, не делается различий между отечественными и зарубежными инвесторами.

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Президент Беларуси в ежегодном послании к народу и Национальному собранию заявил о необходимости изменить отношение к инвесторам и обеспечить им зеленую улицу.

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