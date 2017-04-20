На «Фэсце экскурсаводаў» 22−23 апреля, приуроченном к Международному дню памятников и исторических мест, каждый может посетить бесплатные экскурсии. Это отличная возможность узнать историю своих городов или местечек вне привычного маршрута «дом — работа — дом», а также познакомиться с новыми людьми.



Фото: Игорь Матвеев

В этом году Витебск лидирует среди регионов по количеству экскурсий — их около 25. Гиды — работники музеев, краеведы, историки и будущие специалисты по туризму. Они с радостью поделятся со всеми желающими результатами своих исследований.

Участие во всех мероприятиях — бесплатное, однако на некоторые из них нужно заранее зарегистрироваться. Перед экскурсией полезно сверить организационную информацию на официальном сайте .

Витебск и окрестности

Квесты

22 апреля пройдут два квеста. В 10.00 стартует игра для детей «В поисках сокровищ» в историко-краеведческом музее (агрогородок Октябрьская, ул. Солнечная, 1). Под руководством его директора, Анастасии Пищуловой, участники квеста благодаря своим знаниям истории Витебского района, карте и навыкам ориентирования смогут найти настоящий клад.

К 130-летию со дня рождения Марка Шагала приурочен квест «Влюбленные в городе» (по местам свиданий Марка Шагала и Беллы Розенфельд). Задача участников — используя карту с заданиями, узнать, какие уголки в городе зашифрованы, написать ответ на листок, отправиться на место и сделать селфи на фоне нужного объекта в качестве доказательства. На игру отведено время с 12.00 до 14.00, сбор — в холле ратуши (ул. Ленина, 36). Квест проведет научный сотрудник областного краеведческого музея Светлана Стефаненкова.



«Над городом», Марк Шагал

Экскурсии-прогулки

В агрогородке Мазолово Андрей Струнченко проведет всех желающих «По следам героев фильма «Черная береза». В этом году этой киноленте исполняется 40 лет. Начало экскурсии — в 10.20 в субботу, 22 апреля, возле Мазоловской средней школы. Участники посетят места съемок фильма: остатки водяной мельницы и навесного мостика через реку Лужеснянка и т.д.

Ирина Расколова в своей литературной экскурсии расскажет о том, что связывает с Витебском легендарный роман Пушкина «Дубровский» и детскую повесть «Старик Хоттабыч». Сбор участников возле драмтеатра 22 апреля в 15.30. Продлится мероприятие ориентировочно до 16.30.

Следом, с 17 до 18 часов, можно посетить музыкальную экскурсию Алексея Киселева под названием «Мелодии витебских улиц». Место встречи — около кассы по продаже билетов напротив «синего дома».

В рамках своей экскурсии «Легенды Витебска» Марина Щемелева приглашает совершить променад по историческому центру Витебска и послушать истории о Царевне Замковой горы, призраке на улице Суворова, существовании подземных ходов под городом. А еще будет рассказ о приметах, связанных с витебскими достопримечательностями. Старт — у памятника князю Ольгерду 22 апреля в 13.00. Продлится прогулка до 14.00. Участникам нужно зарегистрироваться по ссылке .



Фото: Игорь Матвеев

Юлия Пуховицкая познакомит с «Еврейским наследием Витебска» 22 апреля (с 15.30). К концу XIX века евреи составляли более половины населения города. Уроженцами Витебска являются такие известные личности, как художник Марк Шагал, кинооператор Борис Волчек, писатель Лазарь Ларин, композитор Марк Фрадкин. В городе было множество еврейских учреждений, магазинов, предприятий, учебных заведений. Сбор экскурсантов — у памятника Марку Шагалу в начале Покровской улицы. Обязательная регистрация участников — здесь .

Экскурсию «Память войны» по малоизвестным местам, связанным с периодом оккупации Витебска (1941−1944 годы), проведет Игорь Гутник 23 апреля с 12.30 до 13.30. Сбор — в холле ратуши (ул. Ленина, 36).

В своей экскурсии «Над городом»: от Шагала до StreetSkills" Екатерина Кострица и Вероника Яроменка покажут связь художественной жизни Витебска ХХ века с современностью. Встреча экскурсантов 23 апреля в 14.00 возле отеля «Эридан». Продлится прогулка 1,5 часа.

Увидеть «Віцебск вачыма Юзафа Пешкі» поможет историк и краевед Владимир Булавский 23 апреля, с 16.00 до 18.30. Кисти польского живописца Юзефа Пешки принадлежат 12 акварелей с пейзажами города на Двине на рубеже ХVIII-XIX столетий. Участники экскурсии побывают в тех же точках, с которых смотрел на местность художник, и смогут сравнить изменения в архитектуре по репродукциям картин. Сбор — на Духовской горе возле облисполкома. Регистрация участников — по ссылке .



Фото: Игорь Матвеев

Классическую пешеходную обзорную экскурсию «По страницам истории тысячелетнего Витебска» проведет Сергей Самоненко 23 апреля с 12.00 до 15.00. Старт — на площади Тысячелетия у Благовещенской церкви. Здесь также нужна регистрация, это можно сделать по ссылке .

В музеи и «Ляльку» — бесплатно

Уникальную возможность побывать на бесплатной экскурсии предоставляют многие музеи Витебска.

23 апреля с 11.00 до 12.00 Татьяна Колесникова проведет экскурсию «Адкуль прыйшло святло» от здания первой Витебской электростанции (пр. Фрунзе, 13) с посещением Музея истории частного коллекционирования.

Аналогичные мероприятия запланированы на 22 апреля:

«История здания Художественного музея» (12.00−12.30, сбор в холле Художественного музея (ул. Ленина, 32);

«Экскурсія ў Арт-прасторы» (12.30−13.00, встреча у входа в здание на ул. Толстого, 7);

«Экскурсия по Дому-музею Марка Шагала» (14.00−14.30, сбор около музея на ул. Покровской, 11);

«Экскурсия по Арт-центру Марка Шагала» (13.00−13.30, встреча в холле музея (ул. Путна, 2);

«Экскурсия по художественной галерее «Стена» (14.30−15.30, встреча в галерее (ул. Ленина, 16);

«Экскурсия по Музею воинов-интернационалистов» (15.00−15.30, сбор в музее (ул. Воинов-интернационалистов, 20);

«Экскурсия по Музею Миная Шмырева и парку» (15.30−16.00, встреча в музее (ул. Чехова, 4);

«Экскурсия по истории здания на улице Шагала» (15.30−16.00, сбор перед зданием будущего музея (ул. Марка Шагала, 5а, бывшая «Правды», 5а);

«Экскурсия по музею «Духовской круглик» (16.30−17.30, встреча в выставочном зале (пр. Фрунзе, 11а).





Для детей старше 3 лет запланирована экскурсия по театру «Лялька» 22 апреля с 14.30 до 15.00. Встреча — в холле театра (ул. Пушкина, 2).

Экскурсии в Браславе, Полоцке, Орше

Экскурсию по Браславу «Басанож па маставой» проведут известные краеведы, сотрудники сферы туризма и культуры, а также общественные активисты: Александр Пантелейко, Виктор Бунта, Илья Вашкель, Надежда Дударенок и Галляш Селява.

Экскурсия посвящена одной из самых известных особенностей Браслава — старой «брукоўцы» (мощеной камнем дороге). Этот путь имеет не только богатую историю, но и продолжает накапливать сюрпризы в виде местных «былічак» и новых арт-объектов. Экскурсанты смогут узнать об истории появления «корабля» на городском пляже, успехах траулера «Браслав» рыболовецкого флота Камчатки. Сбор участников — 23 апреля, в 14.00, возле скульптуры «Золотая рыбка».



Браслав. Фото: Тереса Ковалевская

В Полоцке Наталья Сергеенко проведет «По следам Франциска Скорины». Экскурсанты попробуют представить, каким был город в XV-XVI столетиях, как и где могла жить семья первопечатника, в каком учреждении города он мог получить образование, почему занялся типографским делом.

Экскурсовод также поделится фактами о малоизвестных событиях в истории Полоцка (например, юбилее белорусского книгопечатания в 1925 году и первых попытках установки памятника первопечатнику на родине). Наталья Сергеенко продемонстрирует редкие фотографии и рисунки из архивов. Начало экскурсии — 23 апреля в 12.00. О месте встречи можно узнать после регистрации на сайте фестиваля.

950-летию Орши и ее основным памятникам архитектуры посвящена экскурсия Валерии Моисеевой «Листая страницы истории». Сбор — 23 апреля в 11.00. Информация о месте встречи будет доступна после регистрации по ссылке .



Орша. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY