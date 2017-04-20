|
Не умеют работать? Инспекторы изучили несчастные случаи во время работ с грузами
21.04.2017 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Департамент госинспекции труда
3 июля 2016-го на Витебщине погиб водитель машины с гидроманипулятором. Мужчина выгружал древесину из вагона. Специалисты пришли к выводу, что его допустили к работам без необходимого инструктажа и проверки знаний по охране труда.
22 июля в Минске погиб стропальщик филиала Минского завода технологических металлоконструкций — на него упала балка. Выяснилось, проходы цеха были загромождены, что мешало другому рабочему аккуратно управлять краном с пола. Также инспекторы указали на отсутствие контроля за соблюдением правил и нарушение потерпевшим требований охраны труда.
— Лицами, допустившими нарушения, повлекшие несчастный случай, явились главный инженер, мастер цеха организации и потерпевший, — говорят в Департаменте.
А днем ранее тяжелую травму получил водитель «Гродненского зверохозяйства», когда на него из кузова упал станок. Проверка показала, что во время выгрузки он находился в зоне возможного обрушения. При этом управляющий погрузчиком не прошел профессиональной подготовки и обучения.
13 октября после падения тюка полимерной пленки тяжело пострадал подсобный рабочий предприятия «Микашевичское ЖКХ». Оказалось, в тот момент он был пьян. А инспекторы выяснили, что для перемещения груза использовался неустойчивый погрузчик с навесным оборудованием. И это лишь одно из нарушений.
В том же месяце в больницу Минска попал водитель ООО «Строймонтажэнергосети». Он получил травму во время погрузки железобетонных плит в кузов грузовика. Одной из причин назвали неправильное размещение груза в кузове и допуск к работам водителя без нужного на то обучения.
2 декабря в Гомельской области при загрузке древесины в прицеп тяжело пострадал сортировщик ОДО «Белконсалт-А». Работник находился в зоне возможного падения грузов, а у водителя погрузчика не имелось профессиональной подготовки.
После анализа всех этих случаев Департамент госинспекции труда подготовил свои рекомендации, они уже разосланы по областям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основная причина трагедий - отсутствие необходимых знаний у рабочих.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии