Департамент госинспекции труда изучил несчастные случаи с тяжелыми последствиями при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. Основная причина — отсутствие нужных для этого знаний у рабочих.

3 июля 2016-го на Витебщине погиб водитель машины с гидроманипулятором. Мужчина выгружал древесину из вагона. Специалисты пришли к выводу, что его допустили к работам без необходимого инструктажа и проверки знаний по охране труда.

22 июля в Минске погиб стропальщик филиала Минского завода технологических металлоконструкций — на него упала балка. Выяснилось, проходы цеха были загромождены, что мешало другому рабочему аккуратно управлять краном с пола. Также инспекторы указали на отсутствие контроля за соблюдением правил и нарушение потерпевшим требований охраны труда.

— Лицами, допустившими нарушения, повлекшие несчастный случай, явились главный инженер, мастер цеха организации и потерпевший, — говорят в Департаменте.

А днем ранее тяжелую травму получил водитель «Гродненского зверохозяйства», когда на него из кузова упал станок. Проверка показала, что во время выгрузки он находился в зоне возможного обрушения. При этом управляющий погрузчиком не прошел профессиональной подготовки и обучения.

13 октября после падения тюка полимерной пленки тяжело пострадал подсобный рабочий предприятия «Микашевичское ЖКХ». Оказалось, в тот момент он был пьян. А инспекторы выяснили, что для перемещения груза использовался неустойчивый погрузчик с навесным оборудованием. И это лишь одно из нарушений.

В том же месяце в больницу Минска попал водитель ООО «Строймонтажэнергосети». Он получил травму во время погрузки железобетонных плит в кузов грузовика. Одной из причин назвали неправильное размещение груза в кузове и допуск к работам водителя без нужного на то обучения.

2 декабря в Гомельской области при загрузке древесины в прицеп тяжело пострадал сортировщик ОДО «Белконсалт-А». Работник находился в зоне возможного падения грузов, а у водителя погрузчика не имелось профессиональной подготовки.

После анализа всех этих случаев Департамент госинспекции труда подготовил свои рекомендации, они уже разосланы по областям.