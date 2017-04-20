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Лукашенко о здоровье школьников: Мы их угробили

21.04.2017 13:41 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетовал на то, что у школьников ухудшилось здоровье из-за высоких нагрузок в учреждениях образования, об этом глава государства заявил в пятницу в ежегодном послании к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Мы же издеваемся над детьми. В армию некого брать. Почему они стали горбатыми, сколиозы, склерозы в 15-17 лет? Мы их угробили», - сказал Лукашенко, добавив, что вопросы с упрощением учебных программ в стране до сих пор не решены.

Президент также предложил перенести начало уроков на час позже. Лукашенко отметил, что нужно начинать учебный день в школе в 9 утра.

«Возможно, для старшеклассников это нормально. А малышам, которые все равно поздно ложатся спать?», - подчеркнул президент.

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Президент Беларуси посетовал на то, что у детей ухудшилось здоровье из-за высоких нагрузок.

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