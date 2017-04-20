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Лукашенко: Мы готовы содействовать переговорам по Украине

21.04.2017 13:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь готова и далее содействовать проведению переговоров по конфликту в Украине. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Президент констатировал, что на Донбассе не утихают военные действия, а пункты минских договоренностей не выполняются в полном объеме.

«Продолжают гибнуть люди, в том числе ни в чем не повинные мирные жители. Регион фактически погружен в социальный и экономический хаос. Украина не просто наш сосед. Это братская нам страна, братский народ. Мы приняли у себя более 160 тысяч переселенцев. Мы готовы и далее содействовать непростым переговорам, потому что это уже непосредственно отражается на жизни нашего народа и функционировании нашего государства», - заявил Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси констатировал, что на Донбассе не утихают военные действия, и продолжают гибнуть люди.

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