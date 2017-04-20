МИНСК, 21 апр — Sputnik. Синоптики обещают: эти выходные — последние прохладные за весну температура днем составит порядка +7°C, а уже во вторник возможна и более теплая погода. Так или иначе, длинные апрельские выходные — отличный повод выбраться из дома и посмотреть как можно больше интересного из традиционной подборки Sputnik.

Концерт Shuma

Shuma — пожалуй, одна из самых современных белорусских групп. Сами себя музыканты характеризуют словосочетанием "цифровая архаика", и такое определение очень точное: традиционные белорусские напевы Shuma объединяет с современным электронным звучанием, под которое — хоть по полям ходить, хоть в клубе танцевать.

Концерт Shuma состоится в субботу 22 апреля в пабе "Брюгге". Начало — в 19:00, билеты — от 15 до 25 рублей.

Кинофестиваль Паўночнае ззянне

В рамках фестиваля "Северное сияние" минчанам показывают не только лучшие фильмы из стран Скандинавии и Балтии, но и дают уникальную возможность пообщаться с создателями этих кинолент, а заодно и ближе познакомиться с культурой севера Европы.

Например, 22 апреля в рамках фестиваля покажут чудную комедию "Норвежский домик", а 23 апреля — драму "Гигант". Все показы пройдут в кинотеатре "Мир", стоимость билетов символическая — 5 рублей.

Знакомство с кошками Осмоловки

"Кошки на окошке" — необычная прогулка-экскурсия по любимому среди минчан району в центре столицы. Совершенно бесплатно можно пройти мимо низких желтых домиков и познакомиться с главными местными обителями — кошками, а заодно и услышать истории от их хозяев.

Чтобы посмотреть на кошек Осмоловки, нужно прийти к 13:00 во двор номер 22 по улице Богдановича. А пока — посмотрите фоторепортаж с прошлого подобного фестиваля >>

#Киноверх с Тимом Бертоном

Мероприятия из серии #киноверх — показы фильмов с музыкой и общением в арт-пространстве Верх. В это воскресенье главным героем программы станет великий и прекрасный Тим Бертон. Показывать будут фильмы "Эдвард руки-ножницы" и "Битлджус" — самое то для знакомства с творчеством Бертона. Ну, или чтобы пересмотреть его фильмы.



© Фото: Foxstudios Кадр из фильма "Эдвард руки-ножницы"

В перерыве между фильмами для гостей сыграет коллектив Orchestra de Bajkonur, а также исполнит перфоманс STRUCTURERS. Начало кинопоказа — в 20:00.

Мотовелоэкспо

Мотовелоэкспо — не только выставка мотоциклов, велосипедов и всего, что с ними связано, но и место сбора всех любителей двухколесного транспорта. Именно в рамках выставки официально стартуют мото- и велосезоны, а гостей мероприятия ждут и другие интересные события.

Например, в воскресенье и понедельник здесь обещают играть живую музыку. Но вы и без нее не заскучаете. Место проведения: футбольный манеж.