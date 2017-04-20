﻿ Новые "ковшики и тазики": горячую воду начнут отключать с 10 мая. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые "ковшики и тазики": горячую воду начнут отключать с 10 мая

21.04.2017 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 апр — Sputnik. Временные отключения горячей воды для проведения ежегодных ремонтных и профилактических работ начнутся у жителей Минска с 10 мая, сообщили Sputnik в РУП "Минскэнерго".

Новые "ковшики и тазики": горячую воду начнут отключать с 10 мая
© Pixabay
Около 300 домов Логойска на ночь остались без холодной воды

В минувшем году "Минскэнерго" и Минские тепловые сети также планировали начать отключения горячей воды с 10 мая, однако были вынуждены сдвинуть эти сроки из-за холодной погоды. В этом году в Беларуси установился необычайно холодный апрель, синоптики обещают, что настоящая весна придет в республику не раньше, чем в середине мая.

"Для подготовки тепловых сетей столицы к работе в осенне-зимний период будут проводиться работы по ремонту и испытаниям тепловых сетей. В этот период будут производиться временные отключения потребителям горячей воды, начало работ запланировано на 10 мая", — сообщили в "Минскэнерго".

Там отметили, что, как и обычно, отключения будут проводиться по графику, который будет публиковаться на сайтах городских и районных администраций, а также профильных предприятий. Кроме того, жители столицы смогут узнать информацию о том, когда именно в их доме будет отключено горячее водоснабжение, в ЖЭУ по месту жительства.

На предприятии пообещали, что в этом году, как и уже несколько лет подряд, периоды отключения горячей воды, в случае успешного выполнения ремонтных и профилактических работ, не продлятся дольше двух недель.

В "Минскэнерго" также напомнили, что во время испытаний и ремонта водопроводов и теплосетей возможны порывы труб, и попросили минчан быть внимательными и сообщать при обнаружении течи воды или выхода пара из земли в диспетчерские службы Минских теплосетей или РУП "Минскэнерго".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как и в прошлом году, энергетики и коммунальщики обещают уложиться с ремонтом и испытаниями теплосетей в две недели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Выбираем лучшие бесплатные экскурсии по Витебску и области из программы "Фэста экскурсаводаў"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика