МИНСК, 21 апр — Sputnik. Временные отключения горячей воды для проведения ежегодных ремонтных и профилактических работ начнутся у жителей Минска с 10 мая, сообщили Sputnik в РУП "Минскэнерго".



© Pixabay Около 300 домов Логойска на ночь остались без холодной воды

В минувшем году "Минскэнерго" и Минские тепловые сети также планировали начать отключения горячей воды с 10 мая, однако были вынуждены сдвинуть эти сроки из-за холодной погоды. В этом году в Беларуси установился необычайно холодный апрель, синоптики обещают, что настоящая весна придет в республику не раньше, чем в середине мая.

"Для подготовки тепловых сетей столицы к работе в осенне-зимний период будут проводиться работы по ремонту и испытаниям тепловых сетей. В этот период будут производиться временные отключения потребителям горячей воды, начало работ запланировано на 10 мая", — сообщили в "Минскэнерго".

Там отметили, что, как и обычно, отключения будут проводиться по графику, который будет публиковаться на сайтах городских и районных администраций, а также профильных предприятий. Кроме того, жители столицы смогут узнать информацию о том, когда именно в их доме будет отключено горячее водоснабжение, в ЖЭУ по месту жительства.

На предприятии пообещали, что в этом году, как и уже несколько лет подряд, периоды отключения горячей воды, в случае успешного выполнения ремонтных и профилактических работ, не продлятся дольше двух недель.

В "Минскэнерго" также напомнили, что во время испытаний и ремонта водопроводов и теплосетей возможны порывы труб, и попросили минчан быть внимательными и сообщать при обнаружении течи воды или выхода пара из земли в диспетчерские службы Минских теплосетей или РУП "Минскэнерго".