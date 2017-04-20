﻿ В Могилеве парень украл у своей девушки 21 тысячу долларов и проиграл их в автоматах. 21.by
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В Могилеве парень украл у своей девушки 21 тысячу долларов и проиграл их в автоматах

21.04.2017 14:56 — Новости Общества | Tut.by  
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История любви 26-летнего могилевчанина и 19-летней студентки-россиянки вылилась в уголовное дело. Молодой мужчина украл у возлюбленной и ее сестры 21 тыс. долларов, пишет «СБ Беларусь Сегодня».


Фото: Reuters

Пара познакомилась в 2016 году. Молодой человек часто был в квартире своей девушки, в которой она жила вместе со своей сестрой — та тоже училась в университете Могилева.

Квартиру сестрам купили их родители, а после передали большую сумму денег на покупку еще одной квартиры. Деньги хранились в домашнем тайнике. Пачки долларов парень обнаружил, когда помогал возлюбленной в уборке квартиры.

Могилевчанин не признался, что обнаружил тайник, но каждый раз, приходя в квартиру, забирал часть наличных. В итоге он забрал 21 тыс. долларов, которые потратил в игровых автоматах.

— Пропажу обнаружили в канун Пасхи — мама позвонила дочерям и напомнила, что в «чистый четверг» нужно пересчитывать деньги, чтобы водились. Сестры открыли тайник и ахнули, — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Молодой человек задержан. Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе ему предстоит пройти проверку и на возможную игровую зависимость.

 
Теги: Могилев
 
 
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Студентка получила крупную сумму денег из России от родителей для покупки квартиры.

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