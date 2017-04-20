В день поминовения усопших (Радуница) пункты упрощенного пропуска на границе с Литвой, Латвией и Украиной будут работать по особому графику. Подробности сообщает Госпогранкомитет.





В пунктах упрощенного пропуска могут пересекать границу только те граждане, которые постоянно проживают на приграничной территории. При себе можно иметь вещи для личного пользования (согласно специальному перечню ).

Будут работать пункты пропуска на границе с Литвой:

— Видзы (Твярячюс) — ежедневно круглосуточно;

— Мольдевичи (Адутишкис) — с 08.00 до 20.00 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам;

— Лынтупы (Папялякис) — с 08.00 до 20.00 по пятницам, субботам, воскресеньям;

— Поречье (Латежерис) — с 08.00 до 18.00 ежедневно;

— Петюлевцы (Ракай) — с 11.00 до 17.00 по пятницам, субботам и воскресеньям, а также 25 апреля;

— Геранены (Кракунай) — с 11.00 до 17.00 по субботам и воскресеньям, а также 25 апреля;

— Дотишки (Эйшишкес) — с 09.00 до 19.00 ежедневно;

— Пицкуны (Нарвилишкес) — с 12.00 до 17.00 25 апреля; осуществляется пропуск граждан, следующих пешим порядком.

На границе с Латвией:

— Гаврилино (Мейкшаны) — с 09.00 до 17.00 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая при наличии заявок;

— Плюсы (Каплава) — с 09.00 до 19.00 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая.

На границе с Украиной:

— Дубок (Хрипск) — с 09.00 до 18.00 в периоды с 29 апреля по 2 мая, с 7 по 9 мая;

— Отчино (Гута) — с 09.00 до 18.00 23, 24, 25 апреля, 1,2,7,8,9 мая;

— Сушитница (Тур) — с 08.00 до 20.00 ежедневно;

— Трушино (Вичевка) — с 08.00 до 20.00 ежедневно;

— Ольманы (Переброды) — с 08.00 до 20.00 22, 23, 24, 25 апреля, 1, 7, 8, 9 мая;

— (вне пунктов пропуска) на направлении Дзержинск (Беларусь) — Познань (Украина) с 09.00 до 18.00 22, 23 апреля;

— Глушкевичи (Будки-Каменские) — с 08.00 до 18.00 25 апреля;

— Запесочье (Лучанки) — с 08.00 до 18.00 23, 25 апреля;

— Поддобрянка (Добрянка) с 07.00 до 20.00 ежедневно;

— Глыбоцкое (Ильмовка) с 07.00 до 20.00 ежедневно;

— Андреевка (Деревины) с 07.00 до 20.00 ежедневно.

Границу можно пересекать пешком, на велосипеде или легковой машине. При себе нужно иметь паспорт и визу сопредельного государства (в случае визового режима); свидетельство о регистрации транспортного средства и страховку «Зеленая карта».

Дополнительную информацию можно получить по телефону в Минске 8 (017) 216−26−12 (круглосуточно).

Как можно посетить кладбища на территории Полесского радиационного заповедника

С 22 по 25 апреля на территории заповедника действует особый порядок. Для посещения не нужен пропуск, но требуется отметиться в пропускных пунктах. Доступ на территории будет открыт с 08.00 до 17.00.

Гражданам напоминают, что Наровлянский, Хойникский и Брагинский районы расположены в пределах пограничной зоны. Поэтому по требованию пограничников или милиции нужно предоставить паспорт, а несовершеннолетним — свидетельство о рождении или паспорт (вид на жительство).

Иностранцам в этом случае нужен паспорт и пропуск от пограничной службы (лучше получить его заранее, перечень документов можно посмотреть здесь ).