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Пограничники рассказали, как будут работать пункты упрощенного пропуска на Радуницу
21.04.2017 15:34 — Новости Общества | Tut.by
В день поминовения усопших (Радуница) пункты упрощенного пропуска на границе с Литвой, Латвией и Украиной будут работать по особому графику. Подробности
В пунктах упрощенного пропуска могут пересекать границу только те граждане, которые постоянно проживают на приграничной территории. При себе можно иметь вещи для личного пользования (согласно специальному
Будут работать пункты пропуска на границе с Литвой:
— Видзы (Твярячюс) — ежедневно круглосуточно;
На границе с Латвией:
— Гаврилино (Мейкшаны) — с 09.00 до 17.00 22, 23, 24, 25, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9 мая при наличии заявок;
На границе с Украиной:
— Дубок (Хрипск) — с 09.00 до 18.00 в периоды с 29 апреля по 2 мая, с 7 по 9 мая;
Границу можно пересекать пешком, на велосипеде или легковой машине. При себе нужно иметь паспорт и визу сопредельного государства (в случае визового режима); свидетельство о регистрации транспортного средства и страховку «Зеленая карта».
Дополнительную информацию можно получить по телефону в Минске 8 (017) 216−26−12 (круглосуточно).
Как можно посетить кладбища на территории Полесского радиационного заповедника
С 22 по 25 апреля на территории заповедника действует особый порядок. Для посещения не нужен пропуск, но требуется отметиться в пропускных пунктах. Доступ на территории будет открыт с 08.00 до 17.00.
Гражданам напоминают, что Наровлянский, Хойникский и Брагинский районы расположены в пределах пограничной зоны. Поэтому по требованию пограничников или милиции нужно предоставить паспорт, а несовершеннолетним — свидетельство о рождении или паспорт (вид на жительство).
Иностранцам в этом случае нужен паспорт и пропуск от пограничной службы (лучше получить его заранее, перечень документов можно посмотреть
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Через них смогут пересечь границу только те граждане, которые постоянно проживают на приграничной территории.
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