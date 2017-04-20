﻿ "Его задержали при вылете в США, но отпустили". Подробности кражи 270 тыс долларов в здании МВД. 21.by
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"Его задержали при вылете в США, но отпустили". Подробности кражи 270 тыс долларов в здании МВД

21.04.2017 16:50 — Новости Общества | Tut.by  
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По данным источника TUT.BY, экс-сотрудник ГУБОПиК МВД, который подозревается в краже почти 270 тысяч долларов, достал деньги из сейфа напарника с помощью запасного ключа. В Румынии он был задержан по линии Интерпола, однако получил гражданство этой страны и был отпущен.


Фото: globus.tut.by

— Этот сотрудник не первый год работает в ГУБОПиК МВД и такого от него, конечно, никто не ожидал. Своим поступкам он подставил напарника, — рассказывает TUT.BY собственный источник. — Дело было так: почти 270 тысяч долларов оперуполномоченный изъял при задержании директора визового центра. Вопрос о передаче такой суммы он обсуждал со следователем СК, однако тот сказал, что не будет хранить ее у себя. Сотрудник ГУБОПиК положил доллары в сейф, закрыл, но дубликат ключа всегда есть у напарника, мало ли, что может случиться. Этим и воспользовался его коллега, пришел в выходной день, забрал 270 тысяч долларов и уехал сначала в Украину, где живут его родственники, а затем в Румынию. По нашей информации, он собирается вылететь к сестре в Америку.

Одна из самых крупных краж за последнее время произошла прямо в здании МВД. Об этом до недавнего времени не сообщали ни милиция, ни Следственный комитет. И лишь 18 апреля эта история стала известна широкой публике после опубликования постановления Шевченковского районного суда Киева, появившегося в Едином государственном реестре судебных решений Украины.

В пятницу министр внутренних дел Игорь Шуневич подтвердил: к краже причастен не посторонний человек.

— Я могу только одно сказать: в семье не без урода, это позор ему и его семье, — прокомментировал министр.

Ранее журналисты предположили, что к громкому делу может иметь отношение уже бывший старший уполномоченный по особо важным делам ГУБОПиК МВД Беларуси Андрей Уразов. Именно он 29 декабря 2016 года комментировал журналистам задержания в визовом центре, а в феврале сотрудник милиции уже искал работу в службе охраны на специализированном сайте. Просьбу TUT.BY прокомментировать ситуацию Уразов проигнорировал. Но по нашей информации, сейф, в котором лежали деньги, находился в кабинете не Уразова, а совершенного другого сотрудника.

Если в Минске от разглашения подробностей уголовного дела воздерживаются, то в Бухаресте очень хорошо знают эту ситуацию. Сбежавшим сотрудником милиции занималось посольство Беларуси в Румынии.

— Этот гражданин на сегодняшний день является гражданином Румынии, проживает здесь, на консульский учет не становился. Согласно документам международного розыска, он был задержан в Румынии. Однако в связи с тем, что он теперь гражданин Румынии и Румыния не выдает своих граждан третьим странам, он был отпущен, — прокомментировали TUT.BY в посольстве Беларуси в Румынии.

Как же сотрудник МВД смог так быстро получить гражданство? Скорее всего, он воспользовался упрощенной процедурой, еще находясь в Минске. Такая процедура предусмотрена для лиц, у которых прямые родственники проживали на исторических территориях Румынии: Буковина, Бессарабия… Наручники на беглеца надели в январе, месяц он провел за решеткой, а затем предоставил все необходимые документы, и 19 февраля его отпустили.

— Американская виза данному гражданину была аннулирована в связи с совершенным преступлением на территории РБ. В связи с тем, что он находится в международном розыске, покинуть Румынию будет невозможно. Именно поэтому он был задержан в аэропорту, когда хотел вылететь в Америку, — уточнили в посольстве.

Сейчас экс-милиционер находится в Румынии. Как стало известно TUT.BY, сотрудник ГУБОПиК МВД приехал сюда один, он холост, семьи у него нет.

В МВД от комментариев отказались.

 
Теги: Минск
 
 
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Милиционер пришел в выходной день в здание ГУБОПиК МВД, достал запасной ключ и достал из сейфа напарника всю сумму, которая была изъята при задержании директора...

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