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В Гродно встретили десятитысячного безвизового туриста

21.04.2017 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродно сегодня встретили 10-тысячного безвизового туриста. Это гражданка Литвы. Символический подарок жительнице Вильнюса Зинаиде Мишкинене вручил заместитель начальника отдела образования спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам туристки, об экскурсии в Гродно она узнала случайно.

«Поехала и не пожалела, — призналась Зинаида Мишкинене. — В Беларуси последний раз была еще в советские времена, а теперь увидела красивый город, чистый, интересный своими историческими объектами».

Теперь она будет рекомендовать безвизовые экскурсии в Гродно и родственникам, и знакомым.

«Еще сезон не начался, а мы уже приняли 10 тысяч туристов, которые посетили Гродненский регион без визы, — отметил Евгений Ародь. — Мы видим, что Гродно популярен у соседей, у жителей других стран. Количество туристов с каждой неделей увеличивается».

За первые два месяца 2017 года экспорт туристических услуг по сравнению с аналогичным периодом 2016 года возрос на более чем 70 тысяч евро.

«По данным туроператоров, на лето забронированы едва ли не все номера в отелях и хостелах. Активно улучшается туристическая инфраструктура, строятся новые объекты для проживания, общественного питания, развивается навигация для туристов, появляются новые информационные таблички, сервисы», — рассказал Евгений Ародь.

Полную информацию о возможностях безвизового Гродно туристы могут узнать на сайте grodnovisafree.by.

Указ № 318, дающий право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», вступил в силу 26 октября. Документ предусматривает возможность безвизового въезда сроком на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и Гродно. Таким правом воспользовались уже 10 тысяч иностранцев. Большинство из них — туристы из Польши и Литвы

 
Теги: Гродно
 
 
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Это гражданка Литвы. Раньше она была в Беларуси в советские времена.

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