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Труд для всех, терроризм и коррупция. Приоритеты Лукашенко

21.04.2017 16:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ежегодном послании к народу и Национальному собранию расставил приоритеты, передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В Овальном зале послание президента слушали депутаты, сенаторы, министры и дипломаты. Глава государства сформулировал основные направления развития страны. Речь шла о социальной сфере, госслужбе и политике. Большую часть заняли вопросы экономики - как улучшить благосостояние граждан, создавать предприятия, а значит и рабочие места. И здесь важно, отметил Александр Лукашенко, поддерживать бизнес.

«Надо для бизнеса сделать столько, сколько надо для него, чтобы он мог функционировать. Чтобы он мог открыть дело, работать без оглядки и понимать, что никто незаконно к нему не придет, и не начнет выколачивать из него взятки. Вот это нужно сделать, прежде всего, и в этом плане вы можете рассчитывать на мою поддержку», - заявил белорусский лидер.

Меньше проверок государство обещает, но от предпринимателей потребуют большей ответственности. Президент еще раз обратил внимание как бизнеса, так и чиновников: за хищение средств и коррупцию последует наказание. Белорусский лидер коснулся и самых обсуждаемых в обществе тем, в том числе о социальных иждивенцах. Александр Лукашенко поручил правительству доработать документ, но отметил, что принцип декрета останется прежним - работать должны все белорусы.

«350 тысяч человек - что будем с ними делать? Если предложите другую альтернативу, как заставить их работать, я отступлю. Но 350 тысяч должны работать, потому что они создают нам огромные проблемы, прежде всего, в правоохранительной сфере», - отметил глава государства.

Говорил Александр Лукашенко и о внешней политике. Беларусь будет дальше налаживать партнерство с Евросоюзом и США, но не потерпит понукания. Отношения с Россией глава государства назвал добрыми и стратегическими. Это не значит, что у сторон не осталось проблем - они есть, но важно, что Беларусь и Россия вовремя решают спорные вопросы, заметил он.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ежегодном послании к народу и Национальному собранию сформулировал основные направления развития страны.

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