Президент Беларуси Александр Лукашенко в ежегодном послании к народу и Национальному собранию расставил приоритеты , передает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

В Овальном зале послание президента слушали депутаты, сенаторы, министры и дипломаты. Глава государства сформулировал основные направления развития страны. Речь шла о социальной сфере, госслужбе и политике. Большую часть заняли вопросы экономики - как улучшить благосостояние граждан, создавать предприятия, а значит и рабочие места. И здесь важно, отметил Александр Лукашенко, поддерживать бизнес.

«Надо для бизнеса сделать столько, сколько надо для него, чтобы он мог функционировать. Чтобы он мог открыть дело, работать без оглядки и понимать, что никто незаконно к нему не придет, и не начнет выколачивать из него взятки. Вот это нужно сделать, прежде всего, и в этом плане вы можете рассчитывать на мою поддержку», - заявил белорусский лидер.

Меньше проверок государство обещает, но от предпринимателей потребуют большей ответственности. Президент еще раз обратил внимание как бизнеса, так и чиновников: за хищение средств и коррупцию последует наказание. Белорусский лидер коснулся и самых обсуждаемых в обществе тем, в том числе о социальных иждивенцах. Александр Лукашенко поручил правительству доработать документ, но отметил, что принцип декрета останется прежним - работать должны все белорусы.

«350 тысяч человек - что будем с ними делать? Если предложите другую альтернативу, как заставить их работать, я отступлю. Но 350 тысяч должны работать, потому что они создают нам огромные проблемы, прежде всего, в правоохранительной сфере», - отметил глава государства.