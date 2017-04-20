Суд Барановичского района и города Барановичи поставил точку в уголовном деле о нарушении правил охраны труда, возбужденном в отношении старшего мастера строительно-монтажных работ строительно-унитарного предприятия «Ивацевичи коопстрой».

Несчастный случай на производстве произошел на территории, принадлежащей Барановичскому райпо, в середине ноября минувшего года.

— Руководство Барановичского райпо заключило договор с «Ивацевичи коопстроем» о проведении ряда общестроительных работ на своей территории, — рассказал Даниил Дерябин, прокурор Барановичской межрайонной прокуратуры. — В частности, планировалось снести здания проходной и уборной на улице Вольной, 11.

В тот день бригада рабочих под управлением старшего мастера строительно-монтажных работ прибыла в Барановичи из Ивацевичей. Немного позже должна была приехать и грузовая машина с необходимыми строительными материалами, оборудованием, лесами и средствами индивидуальной защиты. Однако, вопреки логике и здравому смыслу, рабочие не стали ждать прибытия грузовика, а взялись за разбор здания проходной. Как позже расскажет один из рабочих, они решили не терять зря времени, а заняться делом: нашли металлическую лестницу, по которой и забрались на крышу проходной.

Из материалов уголовного дела: «Г. спросил у старшего мастера, дает ли руководство добро на выполнение работ по разборке здания, на что тот ответил, что дает. Г. воспринял эти слова так, что ему можно приступать к работе».

— Было установлено, что старший мастер видел рабочих, разбирающих крышу здания, причем знал, что выполняются эти работы без установки лесов, без использования средств индивидуальной защиты — касок, защитных поясов, однако мер к устранению данного нарушения не принял, работы по разбору здания не прекратил, — говорит Даниил Александрович. — Таким образом, старший мастер нарушил должностную инструкцию, согласно которой был ответственным за соблюдение правил охраны труда на объекте.

Легкомысленное отношение к правилам закончилось несчастьем: один из рабочих, демонтировавших крышу, оступился и упал на землю и строительный мусор. Медики констатировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом левой скуловой кости, костей левой орбиты, переломы пальцев правой кисти, а также многочисленные ссадины и ушибы.

По факту нарушения правил охраны труда, повлекших по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обвиняемым по делу проходит тот самый старший мастер, давший добро на выполнение работ без средств индивидуальной защиты и строительных лесов.

Суд Барановичского района и города Барановичи признал старшего мастера виновным в нарушении правил техники безопасности должностным лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшем по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, и приговорил его к наказанию в виде штрафа в 50 базовых величин (1150 рублей).

— Хотелось бы, чтобы произошедшее стало хорошим уроком для всех должностных лиц, ответственных за соблюдение законодательства об охране труда и технике безопасности, — говорит Даниил Дерябин.