В Минске воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время циркового представления. Она пролетела пять метров, ударилась об арену и осталась жива, сообщает телеканал «МИР 24».

Артистка выполняла трюк без страховки. Сначала сорвался и повис на лонже ее партнер. Видимо, от этого толчка у девушки соскользнули руки. После падения ей оказали первую помощь, затем увезли на машине «скорой».

«Легкое сотрясение мозга и небольшой перелом запястья. Через дня три, правда, в гипсе, она будет здесь», - рассказал о состоянии девушки худрук Белгосцирка Витаутас Григалюнас.

Сейчас гимнастка также полна оптимизма и ждет, когда снова будет выступать перед зрителями.