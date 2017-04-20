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Родилась в рубашке: минская гимнастка выжила, упав с пяти метров

21.04.2017 20:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Минске воздушная гимнастка сорвалась с высоты во время циркового представления. Она пролетела пять метров, ударилась об арену и осталась жива, сообщает телеканал «МИР 24».

Артистка выполняла трюк без страховки. Сначала сорвался и повис на лонже ее партнер. Видимо, от этого толчка у девушки соскользнули руки. После падения ей оказали первую помощь, затем увезли на машине «скорой».

«Легкое сотрясение мозга и небольшой перелом запястья. Через дня три, правда, в гипсе, она будет здесь», - рассказал о состоянии девушки худрук Белгосцирка Витаутас Григалюнас.

Сейчас гимнастка также полна оптимизма и ждет, когда снова будет выступать перед зрителями.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка сорвалась с высоты во время циркового номера, однако отделалась легким сотрясением мозга и переломом запястья.

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