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Родилась в рубашке: минская гимнастка выжила, упав с пяти метров
21.04.2017 20:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Минске воздушная
Артистка выполняла трюк без страховки. Сначала сорвался и повис на лонже ее партнер. Видимо, от этого толчка у девушки соскользнули руки. После падения ей оказали первую помощь, затем увезли на машине «скорой».
«Легкое сотрясение мозга и небольшой перелом запястья. Через дня три, правда, в гипсе, она будет здесь», - рассказал о состоянии девушки худрук Белгосцирка Витаутас Григалюнас.
Сейчас гимнастка также полна оптимизма и ждет, когда снова будет выступать перед зрителями.
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