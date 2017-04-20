22 апреля в стране традиционно пройдет республиканский субботник. Как и всегда участвовать в нем будет и высшее руководство страны. TUT.BY узнал, кто из чиновников и где будет завтра работать.



В 2015 году Наталья Кочанова участвовала в реконструкции стадиона «Динамо». Фото: БЕЛТА

Глава Администрации президента Наталья Кочанова и сотрудники органа госуправления примут участие в реконструкции стадиона «Динамо» в Минске.

Руководство Совета Министров во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым отправятся в Смолевичский лесхоз, который сильно пострадал во время летнего урагана в 2016 году. Вместе с министром лесного хозяйства Михаилом Амельяновичем они будут высаживать саженцы новых деревьев, сообщает сайт Минлесхоза.

Работать в этот же лесхоз приедут и сотрудники Комитета государственного контроля во главе с председателем КГК Леонидом Анфимовым.

Министр образования Игорь Карпеко будет трудится в учебно-опытном предприятии «Щемыслица» БГУ, а министр здравоохранения Валерий Малашко — на территории Белорусского государственного медуниверситета.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич и часть личного состава примут участие в работах по реконструкции здания для минских следователей по улице Первомайской.

Сотрудники МЧС во главе с министром Владимиром Ващенко отправятся в поселок Светлая Роща Борисовского района в филиал «Института переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.

Глава Нацбанка Павел Каллаур будет занят на благоустройстве территории музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо Минского района.

— Андрей Шорец и аппарат Мингорисполкома примут участие в строительстве третьей линии метро, — сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.



В 2015 году работники Мингорисполкома и его структурных подразделений помогали строителям возводить мемориальный комплекс «Тростенец». Фото: «Минск-Новости»

Строительные работы ждут в субботу и председателя Минского облисполкома Семена Шапиро. Вместе с помощником президента Анатолием Исаченко с девяти утра они приступят к строительству детского сада в Столбцах.

О том, где во время субботника будет трудится Александр Лукашенко, пока не сообщается. В прошлом году президент был занят на реконструкции стадиона «Динамо». Бригада главы государства занималась бетонированием монолитных железобетонных безбалочных перекрытий. Вместе с президентом на объекте работали спортсмены, тренеры, руководство города, представители органов госуправления.



Александр и Николай Лукашенко на субботнике в 2015 году работали на строительстве детской поликлиники. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Деньги, которые в этом году заработают во время субботника, направят на реконструкцию, реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей, сообщает БЕЛТА . Кроме того вырученные средства пойдут на укрепление материально-технической базы госучреждений дополнительного образования детей и молодежи, а также на создание и развитие субъектов инновационной инфраструктуры, подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.