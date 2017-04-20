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Кто с лопатой, кто с мастерком. Где и как будут трудиться чиновники на субботнике
21.04.2017 21:20 — Новости Общества | Tut.by
22 апреля в стране традиционно пройдет республиканский субботник. Как и всегда участвовать в нем будет и высшее руководство страны. TUT.BY узнал, кто из чиновников и где будет завтра работать.
Глава Администрации президента Наталья Кочанова и сотрудники органа госуправления примут участие в реконструкции стадиона «Динамо» в Минске.
Руководство Совета Министров во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым отправятся в Смолевичский лесхоз, который сильно пострадал во время летнего урагана в 2016 году. Вместе с министром лесного хозяйства Михаилом Амельяновичем они будут высаживать саженцы новых деревьев,
Работать в этот же лесхоз приедут и сотрудники Комитета государственного контроля во главе с председателем КГК Леонидом Анфимовым.
Министр образования Игорь Карпеко будет трудится в учебно-опытном предприятии «Щемыслица» БГУ, а министр здравоохранения Валерий Малашко — на территории Белорусского государственного медуниверситета.
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич и часть личного состава примут участие в работах по реконструкции здания для минских следователей по улице Первомайской.
Сотрудники МЧС во главе с министром Владимиром Ващенко отправятся в поселок Светлая Роща Борисовского района в филиал «Института переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси.
Глава Нацбанка Павел Каллаур будет занят на благоустройстве территории музея народной архитектуры и быта в деревне Озерцо Минского района.
— Андрей Шорец и аппарат Мингорисполкома примут участие в строительстве третьей линии метро, — сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.
Строительные работы ждут в субботу и председателя Минского облисполкома Семена Шапиро. Вместе с помощником президента Анатолием Исаченко с девяти утра они приступят к строительству детского сада в Столбцах.
О том, где во время субботника будет трудится Александр Лукашенко, пока не сообщается. В прошлом году президент
Деньги, которые в этом году заработают во время субботника, направят на реконструкцию, реставрацию и восстановление историко-культурных ценностей, сообщает
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22 апреля в стране традиционно пройдет республиканский субботник. Как и всегда участвовать в нем будет и высшее руководство страны. TUT.BY узнал, кто из чиновников и...
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