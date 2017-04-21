Развитие белорусской экономики в условиях тяжелой ситуации в мире, привлечение в страну инвесторов, укрепление отношений с братскими народами, сохранение квалифицированных кадров, проведение школьных реформ — об этом и многом другом говорил вчера Президент Республики Беларуси Александр Лукашенко во время ставшего традиционным ежегодного Послания к белорусскому народу и Национальному собранию.



Обращаясь к высшим должностным лицам страны, членам правительства, руководителям органов государственного управления, крупнейших предприятий и средств массовой информации, представителям дипломатического корпуса, глава государства поставил ряд конкретных задач, касающихся в том числе увеличения средней заработной платы, развития IT-технологий в стране, строительства арендного жилья (в том числе с привлечением частного капитала), оптимизации числа высших учебных заведений в Беларуси, и много других.

Не обошел в рамках Послания глава государства и тему сохранения мира, стабильности и безопасности нашего государства. Так, по словам белорусского Президента, «стабильность, безопасность нашего государства, независимость и суверенитет — это святое. И если кто-то на это посягнет, мы применим всю мощь нашего государства».

При этом глава государства сделал акцент на том, что мирная жизнь в Беларуси и территориальная целостность государства надежно защищены:

— Делая ставку на дипломатию, мы тем не менее не можем исключить любого поворота событий. Обострение международной обстановки выдвигает на первый план вопросы внешней и внутренней безопасности нашего миролюбивого государства. Наиболее весомым аргументом, способным охладить горячие головы, является белорусская армия. Она мобильна, хорошо обучена и вооружена современными средствами ведения боя. Народ Беларуси может быть уверен, что мирная жизнь в нашем государстве, его территориальная целостность надежно защищены.

Важен тот факт, что повысить свой оборонный потенциал Беларусь во многом смогла собственными силами. Обновлены средства связи и навигации, парк учебно-боевых самолетов. В стране создана новая военно-промышленная отрасль — ракетостроение, которая, кстати, развивается очень бурно. В 2016 году прошла успешные испытания и поставлена в войска отечественная реактивная система залпового огня «Полонез», являющаяся эффективным оружием сдерживания.

Также за последние несколько лет введены в строй такие образцы военной техники белорусского производства, как боевая машина разведки «Сталкер», новейшие модификации противотанкового ракетного комплекса «Шершень», транспортная гусеничная машина «Москит» и многие другие. По словам Президента, это образцы военной техники самого высокого мирового уровня, что будет продемонстрировано на различных учениях, в том числе и крупномасштабных.

Кроме того, как пояснил глава государства, наша страна продолжит военно-техническое взаимодействие с Россией. При этом интересам Беларуси отвечает и пошаговое углубление диалога с блоком НАТО. По словам Александра Лукашенко, это важно для снижения потенциальных рисков.

Так или иначе, как отметил Президент, чтобы сохранить в неприкосновенности суверенитет молодого белорусского государства, в первую очередь нужно единство:

— Это не просто слова. Это непреложный закон, выработанный на основе нашего исторического опыта. Когда нация едина, она в состоянии решить важнейшие задачи, потому что она может мобилизоваться и сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях.

По материалам БЕЛТА