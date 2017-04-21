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21.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
У сайта «Воен ТВ» — престижная интернет-премия «ТИБО‑2017»
20 апреля в Минске в рамках международного выставочного форума прошла церемония награждения победителей интернет-премии «ТИБО‑2017». В номинации «Информационный ресурс», на которую было подано 56 заявок, третье место занял сайт телекомпании «Воен ТВ». На первом месте — портал объединенной редакции газеты «Советская Белоруссия», на втором — ONT.by.
Обновленный сайт телекомпании «Воен ТВ» появился в Сети в начале этого года. За это время он сумел привлечь к себе внимание. За первый квартал количество посещений ресурса перевалило за полтора миллиона. Особой популярностью у зрителей пользуется новая рубрика «Видео 360».
Соб. инф.
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У сайта «Воен ТВ» — престижная интернет-премия «ТИБО‑2017» 20 апреля в Минске в рамках международного...
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