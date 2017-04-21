В рамках участия Республики Беларусь в программе НАТО «Партнерство ради мира» c 18 по 21 апреля состоялся визит в Республику Беларусь делегации штаб-квартиры НАТО, в ходе которого прошло ежегодное совещание по вопросам участия Республики Беларусь в процессе планирования и оценки сил программы НАТО «Партнерство ради мира» (ПАРП).



С белорусской стороны в совещании приняли участие представители структурных подразделений Министерства обороны Республики Беларусь, Генерального штаба Вооруженных Сил и Вооруженных Сил, отвечающих за реализацию целей партнерства и предоставляющих отчетную информацию в рамках ПАРП, а также представители Государственного секретариата Совета Безопасности и Министерства иностранных дел Республики Беларусь.

В состав делегации НАТО вошли представители Международного секретариата и Международного военного штаба НАТО, управления военного партнерства НАТО, атташе по вопросам обороны при посольствах Литовской Республики и Республики Польша в Республике Беларусь, а также представитель Посольства Эстонской Республики в Республике Беларусь, выполняющего функции контактного посольства НАТО.

В ходе совещания состоялось обсуждение проекта Оценочного документа, разработанного соответствующими структурами штаб-квартиры НАТО на основе информации, предоставляемой Республикой Беларусь в рамках ПАРП. Уточнен ряд практических вопросов по реализации целей партнерства, а также намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между нашим Министерством обороны и структурными подразделениями альянса в рамках ПАРП.



Итогом совещания стала встреча начальника департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с главой делегации НАТО Полом Саверё.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективные направления развития сотрудничества в военной сфере, а также ключевые вопросы региональной безопасности.

Cоб. инф., фото Дениса Малышица