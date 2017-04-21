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Объявление о проведении конкурса на замещение вакантных воинских должностей
21.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» объявляет конкурс на замещение вакантных воинских должностей:
1. Начальника цикла тактики кафедры тактики и общевоенных дисциплин. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность 0210003, 0601003.
2. Старшего преподавателя цикла авиационного и радиоэлектронного оборудования кафедры воздушных судов и авиационного оборудования. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4612003,4613003, 4617003.
3. Старшего преподавателя — начальника медицинской службы цикла тактики кафедры тактики и общевоенных дисциплин. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 9001003.
4. Старшего преподавателя — начальника физической подготовки цикла обшевоенных дисциплин кафедры тактики и общевоенных дисциплин. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 3201003.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента). В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, но с опытом педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет.
5. Преподавателя цикла авиационного и радиоэлектронного оборудования кафедры воздушных судов и авиационного оборудования. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4612003, 4613003, 4616003, 4617003, 5602003, 6201023;
6. Преподавателя кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4610003, 0627003, 0634003.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень кандидата наук, опыт преподавательской или научно-исследовательской работы. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, опыта преподавательской или научно-исследовательской работы, но имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.
7. Ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4610003, 4612003, 4613003.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента).
8. Младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории. Штатно-должностная категория — майор, 19‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4610003, 4612003, 4613003.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее образование.
Срок подачи документов — в течение тридцати дней после опубликования объявления.
Документы высылать по адресу: 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 77.
Справки по тел.: (8 017) 341‑37‑44, 341‑96‑00.
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Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» объявляет...
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