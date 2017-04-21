Военный факультет в учреждении образования «Белорусская государственная академия авиации» объявляет конкурс на замещение вакантных воинских должностей:

1. Начальника цикла тактики кафедры тактики и общевоенных дисциплин. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность 0210003, 0601003.

2. Старшего преподавателя цикла авиационного и радиоэлектронного оборудования кафедры воздушных судов и авиационного оборудования. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4612003,4613003, 4617003.

3. Старшего преподавателя — начальника медицинской службы цикла тактики кафедры тактики и общевоенных дисциплин. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 9001003.

4. Старшего преподавателя — начальника физической подготовки цикла обшевоенных дисциплин кафедры тактики и общевоенных дисциплин. Штатно-должностная категория — подполковник, 30‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 3201003.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента). В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, но с опытом педагогической (научной) или организаторской работы не менее пяти лет.

5. Преподавателя цикла авиационного и радиоэлектронного оборудования кафедры воздушных судов и авиационного оборудования. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4612003, 4613003, 4616003, 4617003, 5602003, 6201023;

6. Преподавателя кафедры беспилотных авиационных комплексов и боевого управления. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4610003, 0627003, 0634003.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень кандидата наук, опыт преподавательской или научно-исследовательской работы. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, опыта преподавательской или научно-исследовательской работы, но имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

7. Ведущего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4610003, 4612003, 4613003.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента).

8. Младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории. Штатно-должностная категория — майор, 19‑я группа должностного оклада, военно-учетная специальность — 4610003, 4612003, 4613003.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие высшее образование.

Срок подачи документов — в течение тридцати дней после опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 77.

Справки по тел.: (8 017) 341‑37‑44, 341‑96‑00.