Вчера в Центральном Доме офицеров состоялся ежегодный сбор с должностными лицами юридической службы Вооруженных Сил Республики Беларусь. Традиционно это мероприятие прошло накануне профессионального праздника юристов в погонах — Дня юридической службы Вооруженных Сил.

До начала сбора в фойе ЦДО военные юристы органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил смогли ознакомиться с печатной продукцией, выпускаемой Национальным центром правовой информации Республики Беларусь. Обменялись опытом, выработали рекомендации для повышения качества отдельных направлений правовой работы в войсках.



Первым с докладом выступил начальник управления правового обеспечения Министерства обороны Республики Беларусь полковник юстиции Николай Белоусов. В своем выступлении он отметил высокую роль военных юристов в соблюдении законности в повседневной деятельности, рассказал об актуальных вопросах правового обеспечения деятельности Вооруженных Сил.

Был проведен и анализ нарушений, допущенных при повседневной деятельности органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил.

Актуальным стало и выступление представителя Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. Начальник отдела криминологической экспертизы проектов законов Научно-практического центра проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Ольга Топорикова рассказала о типичных нарушениях законодательства при осуществлении процедур государственных закупок товаров (работ или услуг).

С большим вниманием участники сбора выслушали выступления старшего прокурора надзорного отдела управления по надзору за исполнением законодательства в вой­сках Генеральной прокуратуры Республики Беларусь Владимира Чумака и судьи Верховного суда Республики Беларусь Риммы Филипчик. Владимир Чумак рассказал об осуществлении надзора за исполнением законодательства в войсках, а Римма Ивановна довела судебную практику применения трудового законодательства при прекращении трудовых отношений.

Полезными для должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил были и выступления консультантов отдела (пенсионного и страхового обеспечения) главного финансово‑экономического управления Министерства обороны Валерия Логинова и Валентина Дужа. В них были рассмотрены актуальные вопросы пенсионного обеспечения военнослужащих, а также некоторые проблемы, возникающие при оформлении документов для выплаты страховых сумм по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих.

Завершился сбор поощрением наиболее отличившихся представителей юридической службы Вооруженных Сил — им были объявлены благодарности, вручены грамоты и ценные подарки от министра обороны.

Капитан Александр Иванов, «Ваяр», фото автора