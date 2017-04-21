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Рождённая в огне сражений
21.04.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
22 апреля личный состав 11‑й отдельной гвардейской механизированной Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной, ордена Суворова II степени бригады Западного оперативного командования отмечает 75‑ю годовщину со дня образования.
Сегодня это соединение является одним из самых известных и заслуженных в Вооруженных Силах Беларуси. История бригады началась в апреле 1942 года, когда в подмосковном Малоярославце был сформирован 6‑й танковый корпус, получивший боевое крещение в боях возле Ржева.
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