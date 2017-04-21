22 апреля личный состав 11‑й отдельной гвардейской механизированной Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной, ордена Суворова II степени бригады Западного оперативного командования отмечает 75‑ю годовщину со дня образования.



Сегодня это соединение является одним из самых известных и заслуженных в Воору­женных Силах Беларуси. История бригады началась в апреле 1942 года, когда в подмосковном Малояро­славце был сформирован 6‑й танковый корпус, получивший боевое крещение в боях возле Ржева.